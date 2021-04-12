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Sultan Melikşah kimdir? Sultan Melikşah eşleri kim? Sultan Melikşah biyografisi

Büyük Selçuklu Devleti hükümdarları merak ediliyor. Tarih dizilerinin popüler olmasıyla birlikte Türk devletleri hükümdarları ve hayatları araştırılmaya başladı. Sultan Melikşah kimdir? Sultan Melikşah eşleri kim? Sultan Melikşah biyografisi

Sultan Melikşah kimdir? Sultan Melikşah eşleri kim? Sultan Melikşah biyografisi

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Büyük Selçuklu dizisi sebebiyle araştırılan Sultan Melikşah'ın hayatı merak ediliyor. Büyük Selçuklu Devleti'nin en geniş sınırlara ulaşmasını sağlayan Sultan Melikşah sosyal medyanın en çok konuşulan konularından biri olmaya devam ediyor. Sultan Melikşah kimdir? Sultan Melikşah eşleri kim? Sultan Melikşah biyografisi

SULTAN MELİKŞAH KİMDİR?

Melikşah 16 Ağustos 1055 dünyaya gelen ve 19 Kasım 1092 vefat eden Büyük Selçuklu Devleti Hükümdarıdır.

Hükümdarlık döneminde (1072-1092) Büyük Selçuklu Devleti en geniş sınırlarına ulaştı. Sınırlar Anadolu'dan Umman'a Kafkasya'dan Hindistan önlerine uzandı (10.000.000 km2). Melikşah'tan sonra Selçuklular eski gücüne kavuşamadı. Devrin en önemli kişileri arasında Ömer Hayyam bilim ve Nizâmülmülk siyaset dalında bulunur.

MELİKŞAH NASIL SULTAN OLDU?

Melikşah, 16 Ağustos 1055 Pazar günü doğmuştur. Çocukluğu İsfahan ve civarında geçmiştir. Babası Alparslan, kabiliyeti ve cesareti ile dikkati çeken Melikşah ile yakından ilgilendi. Melikşah uzun boylu, biraz şişmanca ve beyaz tenli olarak tasvir edilmiştir.

Melikşah babası ile birlikte küçük yaşta Gürcistan seferine katıldı. Aynı yılda Karahanlılar Han'ının kızı Terken Hatun ile evlendirildi. Alparslan 1066 tarihinde Melikşah'ı veliaht tayin etti ve "ikta (veya timar)" olarak İsfahan şehri verildi.

1071'de babası Alparslan ile Suriye'ye sefere çıktı. Babası Bizans İmparatoru Romen Diyojen'in Anadolu'da ilerleyişini durdurmak için kuzeye yöneldi (ve Malazgirt Meydan Muharebesi'ni yaptı). Melikşah bu sırada Suriye'de Halep'te kaldı. 1072'de yine babası Karahanlılara karşı bir sefer yapmakta iken onunla birlikteydi. Babası bu seferdeyken esir aldığı bir Karahanlı kale komutanı olan Yusuf Harzemi tarafından öldürüldü.

Melikşah Selçuklu ordusu başına geçti ve Sultanlığını ilan etti. Çağrı Bey'in oğlu olan amcası Kavurt Bey Melikşah'ın Sultan olmasını kabul etmedi. Melikşah yanında Vezir Nizam-ül Mülk ile birlikte batıya İran içine yürüdü. Kavurt Bey'in ordusuyla 17 Nisan 1073'te Karaç yakınlarında (günümüzde İran'da "Erak") "Karaç Muharebesi" 'ne girişti. Bu muharebede Melikşah'ın ordusunda bulunan birçok Türkmen asker çarpışma sırasında Kavurt Bey'in ordusuna katıldı. Buna rağmen Melikşah ve ordusu galip geldi. Kavurt Bey idam edildi ve iki oğlunun gözlerine mil çekilip kör edildiler. Böylece Selçuklu ülkesinde bulunan emirler arasında Melikşah Sultan olarak belirlenmiş oldu. 1074'te Bağdat'ta Abbâsî halifesi tarafından Melikşah'ın Sultan olduğunu resmen ilan etti.

SULTAN MELİKŞAH'IN EŞLERİ VE ÇOCUKLARI KİM?

Eşleri
Terken Hatun (İbrahim Tamgaç Han'ın kızı, Ahmed, Davud, I. Mahmud ve Mah Melek Hatun'un annesi.)
Zübeyde Hatun (Emir Yakuti'nin kızı, Berkyaruk'un annesi.)
Taceddin Seferriye Hatun (Cariye kökenli, Muhammed Tapar ve Ahmed Sencer'in annesi.)
Erkek çocukları
Ahmed
Davud
Berkyaruk
Muhammed Tapar
Ahmed Sencer
I. Mahmud
Tuğrul
Emir
Humar
Kız çocukları
Cevher Hatun (Gazneli III. Mesut ile evlenmiştir.)
Mah Melek Hatun (Abbasi Halifesi Muktadi ile evlenmiştir.)
Seyyide Hatun (Abbasi Halifesi Mustazhir ile evlenmiştir.)

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