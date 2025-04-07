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        Sultan Papağanı Ne Yer, Ne İle Beslenir? Sultan Papağanlarına Ne Verilir ve Ne Verilmez?

        Sultan papağanları, sevimli görünümleri ve zeki yapılarıyla evde beslenen en popüler kuş türlerinden biridir. Anavatanları Avustralya olan bu kuşlar, renkli tüyleri, sosyal davranışları ve melodik sesleriyle evcil hayvan sahiplerinin gözdesidir. Ancak sultan papağanlarının sağlıklı bir yaşam sürdürebilmesi için en önemli faktörlerden biri doğru ve dengeli beslenmedir. Peki, sultan papağanı ne yer? Hangi gıdalar verilmelidir, hangilerinden kaçınılmalıdır? İşte detaylı beslenme rehberi…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.04.2025 - 13:40 Güncelleme: 07.04.2025 - 13:40
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        Sultan Papağanı Ne Yer?
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        Sultan Papağanı Ne Yer? (Doğal ve Evcil Yaşamda Beslenme Alışkanlıkları)

        Doğal ortamlarında sultan papağanları, çeşitli tohumlar, bitkisel materyaller, meyveler ve zaman zaman böceklerle beslenir. Ev ortamında ise bu doğal diyeti mümkün olduğunca taklit etmek gerekir.

        Doğal Ortamda:

        Çeşitli tahıl ve tohumlar (ayçiçeği, darı, sorgum vb.)

        Yeşil yapraklı bitkiler

        Meyveler (özellikle çilek, elma, üzüm)

        Küçük böcekler ve larvalar (nadiren)

        Topraktan alınan mineral ve kalsiyum kaynakları

        Evcil Hayatlarında:

        Hazır kanarya veya papağan yem karışımları

        Taze meyve ve sebzeler

        Takviye olarak mineralli kemik veya kalsiyum taşı

        Sultan Papağanlarına Ne Verilir? (Sağlıklı ve Dengeli Gıdalar)

        Evde beslenen sultan papağanları için gıda çeşitliliği çok önemlidir. Tek tip beslenme, yetersiz vitamin alımına ve sağlık sorunlarına neden olabilir. İşte güvenle verebileceğin besin grupları:

        Tohum ve Tahıllar

        Darı

        Ay çekirdeği (az miktarda, yağ oranı yüksek olduğu için sınırlı verilmeli)

        Kanarya yemi

        Yulaf

        Keten tohumu

        Buğday, arpa (pişmemiş ve az miktarda)

        Hazır yem karışımları bu grubu genellikle içerir. Ancak tek başına yeterli değildir.

        Sebzeler

        Ispanak

        Havuç (rendelenmiş)

        Marul (çok az ve nadiren)

        Kabak

        Brokoli

        Salatalık

        Sebzeler çiğ, yıkanmış ve doğranmış şekilde verilmelidir.

        Meyveler

        Elma (çekirdeksiz)

        Armut

        Üzüm (çekirdeksiz)

        Çilek

        Muz (nadir)

        Meyveler yüksek şeker içerdikleri için haftada birkaç kez ve az miktarda verilmelidir.

        Takviyeler

        Kuşlar için özel üretilmiş kalsiyum taşı veya sepia kemiği

        Vitamin damlaları, özellikle kış aylarında suya eklenebilir

        Mineral blokları (doğal taşlardan üretilmiş)

        Sultan Papağanlarına Ne Verilmez? (Zararlı ve Yasak Gıdalar)

        Bazı yiyecekler, papağanlar için ölümcül olabilir. Bu yüzden ne verildiği kadar ne verilmediği de çok önemlidir.

        Asla Verilmemesi Gerekenler:

        Çikolata

        Avokado

        Soğan ve sarımsak

        Kafeinli içecekler (çay, kahve, kola vb.)

        Alkollü içecekler

        Tuzlu, yağlı, baharatlı yiyecekler

        Süt ve süt ürünleri (laktoz sindiremezler)

        Ekmek, bisküvi, cips gibi işlenmiş gıdalar

        Elma, kiraz, kayısı gibi meyvelerin çekirdekleri (siyanür içerir)

        Bu tür gıdalar zehirlenmeye, sindirim sistemi bozukluklarına ve organ yetmezliğine yol açabilir.

        Beslenme İpuçları ve Dikkat Edilmesi Gerekenler

        Taze ve temiz gıdalar verilmelidir. Bayat, çürük veya küflenmiş hiçbir şey sunulmamalıdır.

        Her gün taze su temin edilmelidir.

        Yemlikler ve su kapları sık sık temizlenmelidir.

        Meyve ve sebzeler iyice yıkanmalı, tarım ilacı kalıntısı olmamalıdır.

        Tek tip yemle değil, karışık ve dengeli bir diyetle beslenmelidirler.

        Sultan papağanları, zeki ve sosyal canlılardır. Sağlıklı bir vücut yapısı, canlı tüyler, güçlü bir bağışıklık sistemi ve enerjik davranışlar ancak doğru beslenmeyle sağlanabilir. Onlara sunulan her gıda, özenle seçilmeli ve onların doğasına uygun olmalıdır.

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        Haberi Hazırlayan: Rıza Gereniz
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