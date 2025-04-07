Sultan Papağanı Ne Yer? (Doğal ve Evcil Yaşamda Beslenme Alışkanlıkları)

Doğal ortamlarında sultan papağanları, çeşitli tohumlar, bitkisel materyaller, meyveler ve zaman zaman böceklerle beslenir. Ev ortamında ise bu doğal diyeti mümkün olduğunca taklit etmek gerekir.

Doğal Ortamda:

Çeşitli tahıl ve tohumlar (ayçiçeği, darı, sorgum vb.)

Yeşil yapraklı bitkiler

Meyveler (özellikle çilek, elma, üzüm)

Küçük böcekler ve larvalar (nadiren)

Topraktan alınan mineral ve kalsiyum kaynakları

Evcil Hayatlarında:

Hazır kanarya veya papağan yem karışımları

Taze meyve ve sebzeler

Takviye olarak mineralli kemik veya kalsiyum taşı

Sultan Papağanlarına Ne Verilir? (Sağlıklı ve Dengeli Gıdalar)

Evde beslenen sultan papağanları için gıda çeşitliliği çok önemlidir. Tek tip beslenme, yetersiz vitamin alımına ve sağlık sorunlarına neden olabilir. İşte güvenle verebileceğin besin grupları:

Tohum ve Tahıllar Darı Ay çekirdeği (az miktarda, yağ oranı yüksek olduğu için sınırlı verilmeli) Kanarya yemi Yulaf Keten tohumu Buğday, arpa (pişmemiş ve az miktarda) Hazır yem karışımları bu grubu genellikle içerir. Ancak tek başına yeterli değildir. Sebzeler Ispanak Havuç (rendelenmiş) Marul (çok az ve nadiren) Kabak Brokoli Salatalık Sebzeler çiğ, yıkanmış ve doğranmış şekilde verilmelidir. Meyveler Elma (çekirdeksiz) Armut Üzüm (çekirdeksiz) Çilek Muz (nadir) Meyveler yüksek şeker içerdikleri için haftada birkaç kez ve az miktarda verilmelidir. Takviyeler Kuşlar için özel üretilmiş kalsiyum taşı veya sepia kemiği Vitamin damlaları, özellikle kış aylarında suya eklenebilir Mineral blokları (doğal taşlardan üretilmiş) Sultan Papağanlarına Ne Verilmez? (Zararlı ve Yasak Gıdalar)

Bazı yiyecekler, papağanlar için ölümcül olabilir. Bu yüzden ne verildiği kadar ne verilmediği de çok önemlidir. Asla Verilmemesi Gerekenler: Çikolata Avokado Soğan ve sarımsak Kafeinli içecekler (çay, kahve, kola vb.) Alkollü içecekler Tuzlu, yağlı, baharatlı yiyecekler Süt ve süt ürünleri (laktoz sindiremezler) Ekmek, bisküvi, cips gibi işlenmiş gıdalar Elma, kiraz, kayısı gibi meyvelerin çekirdekleri (siyanür içerir) Bu tür gıdalar zehirlenmeye, sindirim sistemi bozukluklarına ve organ yetmezliğine yol açabilir. Beslenme İpuçları ve Dikkat Edilmesi Gerekenler Taze ve temiz gıdalar verilmelidir. Bayat, çürük veya küflenmiş hiçbir şey sunulmamalıdır. Her gün taze su temin edilmelidir. Yemlikler ve su kapları sık sık temizlenmelidir. Meyve ve sebzeler iyice yıkanmalı, tarım ilacı kalıntısı olmamalıdır.