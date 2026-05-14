Sultanbeyli'de "Çevre ve Sıfır Atık Festivali" başladı
İstanbul'un Sultanbeyli Belediyesi tarafından çevre duyarlılığını artırmak ve sıfır atık bilincini yaygınlaştırmak amacıyla düzenlenen Sultanbeyli Çevre ve Sıfır Atık Festivali bugün başladı.
Açılışa Sultanbeyli Belediye Başkanı Ali Tombaş, İstanbul Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Maliki Ejder Batur, Türkiye Çevre Ajansı Başkanı Nurullah Öztürk katıldı.
14-16 Mayıs tarihleri arasında Sultanbeyli Meydan Park'ta vatandaşlarla buluşacak festival; atölyelerden bilim gösterilerine, söyleşilerden yarışmalara, konserlerden tiyatro gösterilerine kadar birçok farklı etkinliğe ev sahipliği yapacak.
Üç gün boyunca devam edecek festivalde; çocuklar, gençler ve aileler için çevre bilincini güçlendiren, sıfır atık kültürünü eğlenceli ve öğretici içeriklerle anlatan programlarda sunulacak.
Açılışta konuşma yapan Sultanbeyli Belediye Başkanı Ali Tombaş, "Bugün Sultanbeyli'miz adına son derece anlamlı bir programın açılışında bir aradayız. Çevreye duyarlı, kaynaklarını bilinçli kullanan ve geleceğine sahip çıkan bir toplum olmak hepimizin ortak sorumluluğudur. İşte bu sorumluluk bilinciyle düzenlediğimiz sultanbeyli çevre ve sıfır atık festivalimizde 3 gün boyunca; atölyelerden bilim gösterilerine, söyleşilerden yarışmalara kadar pek çok etkinlik sizlerle buluşacak. Özellikle çocuklarımız hem eğlenecek hem öğrenecek. 7'den 70'e herkese hitap eden festivalimizde; çevreye karşı sorumluluğumuzu, sıfır atık kültürünü ve geri dönüşümün önemini hep birlikte yeniden hatırlayacağız. Bizim medeniyetimizde emanet bilinci vardır. İnsan, yaşadığı çevrenin sahibi değil; emanetçisidir. Toprağımıza, suyumuza, havamıza ve bütün canlılara karşı hassas davranmak hem insani hem de vicdani bir görevimizdir. Peygamber Efendimiz'in 'Akan bir nehir kenarında abdest alıyor olsanız dahi suyu israf etmeyiniz' buyruğu da israf konusunda ne kadar dikkatli olmamız gerektiğini bizlere göstermektedir" dedi.
Başkan Tombaş, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle hizmete açtığımız kompost tesisimiz, bu çalışmalarımızın en somut örneklerinden biridir. Sebze ve meyve atıkları ile budanan ağaç dallarını yeniden değerlendirerek komposta dönüştürdüğümüz tesisimiz, yılda 250 ton kompost üretim kapasitesine sahip. 4 bin metrekare alana sahip tesisimiz, ilçe belediyeleri nezdinde İstanbul'un en büyük tesisi ünvanına sahiptir. Bunun yanı sıra ambalaj atığı toplama ve ayrıştırma tesisimizi de tamamladık. Böylece geri dönüşüm kapasitemizi daha da artıracak, süreçlerimizi daha güçlü ve verimli hâle getireceğiz. İlçemizin farklı noktalarında bulunan giysi kumbaraları, ilaç atığı toplama noktaları, cam, karton ve plastik atıklara yönelik ekipmanlarla geri dönüşüm kültürünü yaygınlaştırıyoruz. Okullarımızda düzenlediğimiz sıfır atık eğitimleriyle de çevre bilincinin küçük yaşlarda kazanılmasına katkı sunuyoruz. Çünkü sıfır atık evde başlar, okulda devam eder, sokakta ve hayatın her alanında karşılık bulur" diye konuştu.