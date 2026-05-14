Açılışta konuşma yapan Sultanbeyli Belediye Başkanı Ali Tombaş, "Bugün Sultanbeyli'miz adına son derece anlamlı bir programın açılışında bir aradayız. Çevreye duyarlı, kaynaklarını bilinçli kullanan ve geleceğine sahip çıkan bir toplum olmak hepimizin ortak sorumluluğudur. İşte bu sorumluluk bilinciyle düzenlediğimiz sultanbeyli çevre ve sıfır atık festivalimizde 3 gün boyunca; atölyelerden bilim gösterilerine, söyleşilerden yarışmalara kadar pek çok etkinlik sizlerle buluşacak. Özellikle çocuklarımız hem eğlenecek hem öğrenecek. 7'den 70'e herkese hitap eden festivalimizde; çevreye karşı sorumluluğumuzu, sıfır atık kültürünü ve geri dönüşümün önemini hep birlikte yeniden hatırlayacağız. Bizim medeniyetimizde emanet bilinci vardır. İnsan, yaşadığı çevrenin sahibi değil; emanetçisidir. Toprağımıza, suyumuza, havamıza ve bütün canlılara karşı hassas davranmak hem insani hem de vicdani bir görevimizdir. Peygamber Efendimiz'in 'Akan bir nehir kenarında abdest alıyor olsanız dahi suyu israf etmeyiniz' buyruğu da israf konusunda ne kadar dikkatli olmamız gerektiğini bizlere göstermektedir" dedi.