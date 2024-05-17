Sultangazi'de tekstil atölyesinde yangın
İstanbul Sultangazi'de bir tekstil atölyesinde yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.
Giriş: 17.05.2024 - 15:44 Güncelleme: 17.05.2024 - 15:53
Sultangazi'nin Uğur Mumcu Mahallesi'nde bulunan bir tekstil atölyesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Alev ve dumanların yükseldiği atölyede çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.
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