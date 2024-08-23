Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Sultangazi'de yıkım sırasında faciadan dönüldü | Son dakika haberleri

        Sultangazi'de yıkım sırasında faciadan dönüldü

        İstanbul Sultangazi'de 4 katlı bir binanın yıkımı sırasında bitişiğinde bulunan iki binada hasar oluştu. Yıkım sırasında iş makinesi bitişikteki binanın duvarını yıktı. Diğer binanın ise duvarlarında çatlaklar oluştu. Çalışmalar durdurulurken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.08.2024 - 13:56 Güncelleme: 23.08.2024 - 14:22
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Sultangazi'de yıkım sırasında faciadan dönüldü.

        2

        Uğur Mumcu Mahallesi, 2122. Sokak'taki 4 katlı bina için yıkım çalışması başlatıldı.

        3

        Saat 16.00 sıralarında iş makinesi bitişikteki bir binanın birinci katının duvarını yıkarken, diğer binada ise çatlaklar oluştu.

        4

        Hasar gören binalarda oturanların itirazları üzerine yıkıma bir süre ara verildi.

        5

        Yıkımı yapan firma, iş makinesinin yıktığı duvarda önlem aldı. Zabıta ekipleri yıkımı durdururken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        #İstanbul Sultangazi
        #Deprem
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Kaçtıları aracı Tekirdağ'da yaktılar!
        Kaçtıları aracı Tekirdağ'da yaktılar!
        Ticaret Bakanlığı kasaplara işlem başlattı
        Ticaret Bakanlığı kasaplara işlem başlattı
        Yere çöp ve izmarit atan, tükürenlere dev ceza!
        Yere çöp ve izmarit atan, tükürenlere dev ceza!
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum
        Kayseri-İstanbul 5.5 saate düşüyor
        Kayseri-İstanbul 5.5 saate düşüyor
        Barıştılar
        Barıştılar
        Hande Çinkitaş cinayetinde yeni gelişme: Vahşetin izleri 23 yıl sonra ortaya çıktı
        Hande Çinkitaş cinayetinde yeni gelişme: Vahşetin izleri 23 yıl sonra ortaya çıktı
        Yanan alanlar yaklaşık 20 bin futbol sahası büyüklüğünde!
        Yanan alanlar yaklaşık 20 bin futbol sahası büyüklüğünde!
        İşte öğrenci semtlerindeki kiralar
        İşte öğrenci semtlerindeki kiralar
        Sağlıklı kilo vermek için 6 stratejik yöntem
        Sağlıklı kilo vermek için 6 stratejik yöntem
        "Hayati tehlikeyi atlattı"
        "Hayati tehlikeyi atlattı"
        Üniversiteler yapay zekaya hazır mı?
        Üniversiteler yapay zekaya hazır mı?
        Peker Açıkalın'dan haber var
        Peker Açıkalın'dan haber var
        Kahramanmaraş'ta bulundu... 2 bin 800 yıllık, 21 kilogram!
        Kahramanmaraş'ta bulundu... 2 bin 800 yıllık, 21 kilogram!
        Dursun Özbek'ten açıklamalar
        Dursun Özbek'ten açıklamalar
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Vücudunuz sizi uyarıyor mu? İşte o 10 belirti
        Vücudunuz sizi uyarıyor mu? İşte o 10 belirti
        Fenerbahçe'den Ansu Fati sürprizi
        Fenerbahçe'den Ansu Fati sürprizi
        Kerem'in kaptanlığı Beşiktaş maçında gitti
        Kerem'in kaptanlığı Beşiktaş maçında gitti
        "Tüm Amerikalıların başkanı olacağıma söz veriyorum"
        "Tüm Amerikalıların başkanı olacağıma söz veriyorum"