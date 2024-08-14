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        Haberler Gündem Güncel Sultangazi'deki küfür cinayetinin görüntüleri ortaya çıktı | Son dakika haberleri

        Sultangazi'deki küfür cinayetinin görüntüleri ortaya çıktı

        Sultangazi'de 1 kişinin hayatını kaybettiği, 4 kişinin de yaralandığı düğün salonu önündeki silahlı saldırının görüntüleri ortaya çıktı. Soruşturmada gözaltına alınan 9 şüpheliden 2'si tutuklanırken, saldırının iki arkadaş grubu arasında küfürleşme nedeniyle gerçekleştiği öğrenildi.

        Giriş: 14.08.2024 - 13:05 Güncelleme: 14.08.2024 - 13:35
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        Sultangazi'deki küfür cinayetinin görüntüleri ortaya çıktı
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        Sultangazi'de 1 kişinin hayatını kaybettiği, 4 kişinin de yaralandığı düğün salonu önündeki silahlı saldırıya ilişkin gözaltına alınan 9 şüpheliden 2'si tutuklanırken olay anının görüntüleri ve saldırının nedeni ortaya çıktı.

        Olay, 10 Ağustos akşamı saat 22.15 sıralarında Cebeci Mahallesi 1.Cebeci Caddesi üzerinde bulunan bir düğün salonunun önünde meydana geldi.

        Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre, olaydan iki gün önce iki arkadaş grubu arasında küfürleşme yüzünden kavga çıktı.

        Küfürleşme ve kavganın ardından iki grup arasında husumet oluştu. Kavgadan iki gün sonra da kavgaya karışan gruptan motosikletli 2 kişi, karşı gruba silahlı saldırıda bulundu.

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        Saldırıda Kalshan H.A., Ayhan Ö., Furkan A.A. Batuhan A. ve Zafer Eren yaralandı. Silahla vurularak yaralananlar arasında bulunan 20 yaşındaki Zafer Eren kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

        OLAY ANINA AİT GÖRNÜTÜLER ORTAYA ÇIKTI

        Olayın ardından Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro amirliği ekipleri çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda çatışmanın ve saldırıya neden olan kavganın görüntülerine ulaşıldı.

        Ulaşılan güvenlik kamera kayıtları incelemeye alındı.

        İKİ KİŞİ TUTUKLANDI

        Çalışmaların ardından olaya karıştığı belirlenen 9 kişi gözaltına alındı.

        Gözaltına alınan 9 şüphelinin İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğindeki işlemleri tamamlandı.

        Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, 7'si ise adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.

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        #İstanbul Sultangazi
        #küfür cinayeti
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