''Bir şampiyonluk yeterli değil''

DHA

İlk maçta Türk Hava Yolları´nı 3-2 mağlup eden Eczacıbaşı Dynavit, ikinci maçı ise 25-22, 25-21, 21-25 ve 25-20´lik set skorlarıyla 3-1 kazanarak seride durumu 2-0´a getirdi ve finale yükselen ilk takım oldu.

ECZACIBAŞI´NIN RAKİBİ FENERBAHÇE

Serinin ilk maçında VakıfBank´ı 3-1 mağlup eden Fenerbahçe Opet, ikinci karşılaşmada 25-23, 25-17, 25-21 setlerin ardından 3-0 mağlup oldu ve mücadele altın sete gitti. Altın seti 15-11 kazanan sarı-lacivertliler finalde Eczacıbaşı Dynavit´in rakibi oldu.