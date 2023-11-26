Sultanlar Ligi'nin Hürrem Sultan'ı oldu! Voleybolcu Marina Markova güzelliğiyle büyüledi!

Başarılı voleybolculuk kariyerine şimdilerde Muratpaşa Belediyesi Sigorta Shop ile devam eden Marina Markova, kendisine takılan 'Hürrem Sultan' lakabı ile popüler oldu. Başarılı voleybolcunun sosyal medya pozları mercek altına alındı.

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Kendisine takılan "Hürrem Sultan" lakabı ile ilgili konuşan Marina Markova, Türkiye'ye gelmeden önce de Hürrem Sultan ile ilgili bilgi sahibi olduğunu söyledi. Saç renginden dolayı bu lakabı aldığını düşünen Markova, ilk kez kendisine bir lakap takıldını belirtti.