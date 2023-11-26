Sultanlar Ligi'nin Hürrem Sultan'ı oldu! Voleybolcu Marina Markova güzelliğiyle büyüledi!
Sultanlar Ligi'ne Muratpaşa Belediyesi Sigorta Shop ile adım atan Marina Markova, kendisine takılan 'Hürrem Sultan' lakabı ile popüler hale geldi. Başarılı voleybolcunun güzelliği gündem oldu.
Başarılı voleybolculuk kariyerine şimdilerde Muratpaşa Belediyesi Sigorta Shop ile devam eden Marina Markova, kendisine takılan 'Hürrem Sultan' lakabı ile popüler oldu. Başarılı voleybolcunun sosyal medya pozları mercek altına alındı.
Kendisine takılan "Hürrem Sultan" lakabı ile ilgili konuşan Marina Markova, Türkiye'ye gelmeden önce de Hürrem Sultan ile ilgili bilgi sahibi olduğunu söyledi. Saç renginden dolayı bu lakabı aldığını düşünen Markova, ilk kez kendisine bir lakap takıldını belirtti.
Küçüklüğünden beri kızıl saçları olduğunu söyleyen Marina Markova, şimdilerde sosyal medya hesabında yayınladığı iddialı pozlarıyla magazin gündeminde adından söz ettiriyor.
Instagram hesabında 16.6 bin takipçisi olan Marina Markova'nın yayınladığı pozlarına Türk sevenlerinden de binlerce beğeni ve yorum geliyor.
İşte Marina Markova'nın sosyal medya hesabında yayınladığı pozlarından bazıları...