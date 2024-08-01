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        Haberler Spor Voleybol Sultanlar Ligi ve Efeler Ligi'nde fikstür çekildi - Voleybol Haberleri

        Sultanlar Ligi ve Efeler Ligi'nde fikstür çekildi

        Voleybolda Vodafone Sultanlar Ligi ve Efeler Ligi 2024-25 sezonunun fikstürü belirlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.08.2024 - 17:15 Güncelleme: 01.08.2024 - 17:15
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        Voleybolda fikstür belli oldu!
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        Türkiye Voleybol Federasyonunun (TVF) Ankara Merkez Ofisi'nde yapılan fikstür çekimine, TVF'nin genel sekteri Nihal İşçi, lig işleri danışmanı Recep Nurtanış ve lig işleri görevlisi Ebru Ezgi Alper katıldı.

        Kadınlarda 5 Ekim Cumartesi, erkeklerde ise 6 Ekim Pazar günü başlayacak liglerde ilk hafta maçlarının programı şöyle:

        Sultanlar Ligi

        Kuzeyboru-Aydın Büyükşehir Belediyespor

        Galatasaray Daikin-VakıfBank

        Türk Hava Yolları-Fenerbahçe Medicana

        Eczacıbaşı Dynavit-Aras Kargo

        Nilüfer Belediyespor-Bahçelievler Belediyespor

        Beşiktaş-Zeren Spor

        Sigorta Shop-Sarıyer Belediyespor

        Efeler Ligi

        Altekma-Arkas Spor

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        Galatasaray HDI Sigorta-Alanya Belediyespor

        Bursa Büyükşehir Belediyespor-Fenerbahçe Medicana

        Spor Toto-TÜRŞAD

        Cizre Belediyespor-Halkbank

        Ziraat Bankkart-Akkuş Belediyespor

        Develi Belediyespor-İstanbul Gençlik Spor

        Tarihler ve statü

        Kadınlarda 14 takımın mücadele edeceği normal sezonun ilk yarısı 14 Aralık Cumartesi günü tamamlanacak. İkinci devre 5 Ocak 2025'te başlayıp 19 Mart 2025'te bitecek.

        Sultanlar Ligi'nde play-off karşılaşmaları nisan ayında oynanacak. Lig etabı sonunda son 2 sırayı alan takımlar 1. lige düşecek.

        Lig etabını 1, 2, 3 ve 4. sırada tamamlayan ekipler play-off 1. etapta mücadele etme hakkı yakalayacak. Sezonu 5, 6, 7 ve 8. sırada bitiren takımlar ise play-off 2. etap maçlarında mücadele edecek.

        Erkeklerde de 14 takımın yer alacağı normal sezonun ilk yarısı 15 Aralık Pazar günü sona erecek. Sezonun ikinci yarısı 4 Ocak 2025'te başlayıp 15 Mart 2025'te tamamlanacak.

        Play-off'ların nisan ayında başlayacağı Efeler Ligi'nde normal sezonunu ilk 4 sırada yer alan takımlar; 1, 2, 3 ve 4. sıralarının belirleneceği play-off 1. etapta, sonraki 4 ekip ise 5, 6, 7 ve 8. sıralarının belirleneceği play-off 2. etapta mücadele verecek.

        Efeler Ligi'nde sezonu son 2 sırada tamamlayan ekipler, 1. lige düşecek.

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