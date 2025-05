'Sultans Of The Opera' konseri AKM'de müzikseverlerle buluştu

'Sultans Of The Opera' konseri AKM'de müzikseverlerle buluştu Atatürk Kültür Merkezi, 16. Uluslararası Opera ve Bale Festivali kapsamında Almanya'dan Pera Ensemble'ı konuk etti. Sultans Of The Opera (Operanın Sultanları) başlıklı konser ilgiyle karşılandı

Giriş: 23.05.2025 - 10:38

