'Sultans Of The Opera' konseri AKM'de müzikseverlerle buluştu

Devlet Opera ve Balesi (DOB) Genel Müdürlüğü'nün düzenlediği 16. Uluslararası Opera ve Bale Festivali kapsamında Almanya'dan Pera Ensemble, Sultans Of The Opera (Operanın Sultanları) başlıklı konserle müzikseverlerle buluştu.

Konserde, müzik yönetmeni ve orkestra şefi Mehmet Cemal Yeşilçay yönetiminde İstanbul Devlet Opera ve Balesi (İDOB) Orkestrası ve Pera Ensemble ile koro şefi Volkan Akkoç yönetiminde İDOB Korosu, Türk ve dünyaca ünlü yabancı konuk solistlere eşlik etti.

Şef Yeşilçay, konsere ilişkin yaptığı açıklamada, 1500'li yıllardan 1800'li yılların başına kadar çok fazla Sultan ismini taşıyan operaların bestelendiğini belirterek, "Bunların arasında Fatih Sultan Mehmet, Selim, Bayezid, Timur ve Süleyman operaları var. Bunların çoğu da kayıptı. Venedik'ten, Vatikan Kütüphanesi'nden, Viyana'dan ve bir sürü yerden son 40 yıldır bu operaları toparladım" dedi.

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"BU MÜZİĞİN OTANTİK ZAMANIN ENSTRÜMANLARIYLA YAPILMASI LAZIM"

Yeşilçay, Almanya hükümetinin desteğiyle bu projeyi daha sonra 30, 40 kişilik bir ekiple yazdıklarını ve kaydettiklerini aktararak, "Sonradan Bilal Erdoğan'ın yardımıyla proje burada (Türkiye'de) gerçekleşti. 500 adet plak şeklinde albüm yaptık, yayınlandı. 350 sayfalık bir kitap da yayınlandı. İçinde Osmanlıca da var ve bu topraklarda bu projenin ilk konseri bu" diye konuştu.

Barok müziğinin Türkiye'de çok fazla bilinmediğinden bahseden Yeşilçay, 16. ile 18. yüzyıl arası müziğin İstanbul'da neredeyse hiç icra edilmediği yorumunu yaparak, "Yavaş yavaş başladı ama bu müziği modern enstrümanlarla yapıyorlar. Bu müziğin otantik zamanın enstrümanlarıyla yapılması lazım" ifadesini kullandı. Kültür ve Turizm Bakanı Yardımcısı Batuhan Mumcu ile İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı ve Dünya Etnospor Birliği Başkanı Bilal Erdoğan'a projeye desteklerinden ötürü teşekkür eden Mehmet Cemal Yeşilçay, Sultans Of The Opera konserinin Türkiye Kültür Yolu Festivallerine de konuk olacağına işaret ederek, Avrupa'da konser projelerinin olduğunu, Orta Doğu ülkelerinde de bu konseri sergilemek istediklerini söyledi. Konserde solist olarak İtalya'dan Nicholas Tamagna'nın yanı sıra Esen Demirci, Faik Kılıç Aslan, Elif Tuğba Tekışık, Ceren Aydın ve Murat Irkılata sahne aldı. Moğolistan'dan Uranchimeg Nuyamsuren ve Zolzaaya Boldbaatar, Almanya'dan theorbo sanatçısı Vanessa Heinisch, udta Bülent Okan, kanunda Serkan Mesut Halili, rebabta Enes Durceylan, neyde Hüseyin Avni Özaydın ve perküsyonda Mevlüt Gökhan Başin solistlere eşlik ederek, doğu ve batı barok müzik örneklerini seslendirdi.