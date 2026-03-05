Canlı
        Haberler Yemek Yapma Sulu Köfte Tarifi: Evde Pratik ve Nefis Sulu Köfte Nasıl Yapılır, Malzemeleri Neler?

        Sulu Köfte Tarifi: Evde Pratik ve Nefis Sulu Köfte Nasıl Yapılır, Malzemeleri Neler?

        Türk mutfağının hem doyurucu hem de geleneksel ana yemeklerinden biri olan sulu köfte, özellikle ev yemekleri denildiğinde ilk akla gelen tarifler arasında yer alır. İçerisindeki minik köfteleri, sebzeli ve hafif sulu sosuyla hem ana yemek hem de çorba kıvamında tüketilebilen bu lezzet, her yaştan damak tadına hitap eder. İşte Sulu Köfte Tarifi: Evde Pratik ve Nefis Sulu Köfte Nasıl Yapılır, Malzemeleri Neler? sorusunun en detaylı anlatımı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.03.2026 - 16:02
        Sulu Köfte Tarifi

        Sulu köfte; köfte harcının küçük toplar haline getirilerek patates, havuç gibi sebzelerle birlikte pişirilmesiyle hazırlanır. Anadolu’nun pek çok bölgesinde yapılan bu yemek, bazı yörelerde terbiyeli, bazı yörelerde ise domatesli ve salçalı olarak hazırlanır. Özellikle İç Anadolu ve Ege mutfağında sıkça yapılır.

        Sulu Köfte İçin Gerekli Malzemeler

        Köftesi için 300 gram dana kıyma 1 çay bardağı ince bulgur veya pirinç 1 adet küçük kuru soğan (rendelenmiş) 1 yemek kaşığı un 1 çay kaşığı tuz 1 çay kaşığı karabiber İsteğe bağlı kimyon

        Yemeğin suyu için 1 adet büyük patates 1 adet havuç 1 yemek kaşığı domates salçası 1 yemek kaşığı sıvı yağ 6 su bardağı sıcak su veya et suyu Tuz

        Terbiyesi için (isteğe bağlı) 1 yemek kaşığı yoğurt 1 yemek kaşığı un Yarım limon suyu

        Köfte Harcının Hazırlanışı

        Geniş bir kaba kıyma alınır. Üzerine ince bulgur veya yıkanmış pirinç, rendelenmiş soğan, un ve baharatlar eklenir. Tüm malzemeler iyice yoğrulur. Harcın özleşmesi için en az 8-10 dakika yoğurulması gerekir.

        Hazırlanan harçtan nohut büyüklüğünde parçalar koparılır ve elde yuvarlanır. Köftelerin birbirine yapışmaması için hafifçe un serpilmiş bir tabağa alınabilir. Bu yöntem pişirme sırasında dağılmayı önler.

        Sebzelerin Hazırlanışı

        Patates ve havuç küçük küpler halinde doğranır. Küçük doğranması hem pişme süresini kısaltır hem de köftelerle uyumlu bir görünüm sağlar.

        Yemeğin Pişirilmesi

        Geniş bir tencerede sıvı yağ ısıtılır ve salça eklenerek kokusu çıkana kadar kavrulur. Ardından doğranmış sebzeler eklenir ve birkaç dakika çevrilir. Üzerine sıcak su veya et suyu ilave edilir.

        Su kaynamaya başladığında köfteler dikkatlice tencereye eklenir. Köfteler eklendikten sonra karıştırırken nazik olunmalıdır. Yüksek ateşte kısa süre kaynadıktan sonra altı kısılır ve yaklaşık 20-25 dakika pişirilir.

        Terbiyeli Sulu Köfte Nasıl Yapılır?

        Daha ekşimsi ve yoğun bir lezzet isteyenler için terbiyeli versiyon tercih edilir. Bir kasede yoğurt, un ve limon suyu çırpılır. Kaynayan yemekten birkaç kaşık su alınarak terbiyeye eklenir ve ılıtılır. Ardından yavaşça tencereye dökülür ve karıştırılır. Bu aşamada kesilmemesi için sürekli karıştırmak önemlidir.

        Kıvam ve Lezzet Dengesi

        Sulu köfte, adından da anlaşılacağı üzere hafif sulu olmalıdır. Ne çorba kadar akışkan ne de kuru yemek kadar yoğun olmalıdır. Kıvamı damak zevkine göre sıcak su eklenerek ayarlanabilir.

        Sulu Köftenin Püf Noktaları

        Köfte harcı iyi yoğrulmalıdır. Köfteler küçük ve eşit boyutlu olmalıdır. Köfteler kaynayan suya atılmalıdır. Terbiye eklenecekse mutlaka ılıtma işlemi yapılmalıdır. Sebzeler küçük doğranmalıdır.

        Alternatif Hazırlama Yöntemleri

        Bazı bölgelerde bezelye eklenir. Sarımsak ilavesiyle aroma artırılabilir. Domates rendesi kullanılarak daha taze bir sos elde edilebilir. İnce kıyılmış maydanoz ile servis edilebilir.

        Yanında Ne Servis Edilir?

        Sulu köfte genellikle pirinç pilavı ile servis edilir. Yanında turşu ve ayranla tamamlanan bir menü oldukça doyurucu olur.

        Sulu köfte, hem ekonomik hem de besleyici bir ev yemeğidir. Protein ve sebze içeriği sayesinde dengeli bir öğün sunar. Doğru teknikle hazırlandığında köfteler dağılmadan, sebzeler yumuşacık ve sosu lezzetli bir kıvamda olur. Özellikle aile sofralarında, geleneksel tat arayanlar için vazgeçilmez ana yemeklerden biri olmaya devam etmektedir.

