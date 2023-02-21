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Sümbül nasıl bakılır? Evde sümbül çiçeği bakımı ve sulama

Uzun gövdeli çiçekleriyle bulunduğu ortama renk ve enerji katan sümbül, “Hyacinthus” cinsine ait bir bitkidir. Soğanlı bir köke sahip olduğu için pek çok bitki türünden ayrılır. Mis gibi kokusu ile çiçek severlerin ilgisini çeken sümbül, oldukça kolay yetiştirilir. Bakımının bu denli zahmetsiz olması nedeniyle evlerin bahçelerini ve balkonlarını güzel görüntüsüyle süslemeye devam eder. Yaşam alanınızı doğanın en güzel parçalarından biri olan sümbül ile renklendirmek istiyorsanız içeriğimizin devamını inceleyebilirsiniz.

Sümbül Nasıl Bakılır? Evde Sümbül Çiçeği Bakımı ve Sulama
HABERTURK.COM

Sümbül Çiçeğinin Genel Özellikleri

Sümbül bakımı nasıl yapılır?” sorusunu cevaplamadan önce güzelliğiyle büyüleyen sümbülün genel özelliklerine bir bakalım. Sümbül çiçeğinin anavatanı Türkmenistan, İran ve Doğu Akdeniz bölgesidir. Ülkemizde ise Akdeniz, Güneydoğu Anadolu ve İç Anadolu bölgesinde yetiştirilir. Sümbül, hemen hemen her renkte çiçek verebilir. Hem bahçelerde hem de saksı içinde evlerde büyütülebilir. Soğanlı köküne ince ve uzun gövdesi eşlik eder. Bahar aylarının gelmesi ile birlikte çiçek açmaya başlar. Dört mevsim güzel bir bakım ile canlılığını daima korur. Sağlık açısından da yararları bulunan sümbül, bazı rahatsızlıkları tedavi edici özelliğe sahiptir. Sümbül yaprakları kurutulup çayı tüketildiğinde; idrar söktürür, akneleri tedavi eder, bağırsak hareketlerini düzenler, sinirleri yatıştırır, mikropları yok eder ve nefes darlıklarını giderir. Ancak altını çizmek gerekirse soğan köklü bir bitki olduğu için fazla tüketimden uzak durulması gerekir.

Sümbül Nasıl Bakılır?

  • Sümbül nasıl yetiştirilir?” diye merak ediyorsanız dikkat etmeniz gereken ilk nokta çiçeğinizi koyduğunuz alanın uygun koşullarda olmasıdır. Güneşin direkt geldiği alanlarda bulunması, sümbülün gelişimini olumsuz etkiler. Yapraklarında solmalar meydana gelebilir. Bu nedenle güneşi dolaylı yoldan alabileceği aydınlık ve ılık ortamda konumlandırılmalıdır. Aldığı ışık dengeli olmalıdır.

  • Ev içinde yetiştirilen sümbüller, hava akımından korunmalıdır. Bu nedenle pencere ve kapı kenarlarında olmaması gerekir. Ayrıca klima ortamı da sümbül için uygun değildir.
  • Sümbül için ortalama sıcaklık 14-15 derecedir. Soğuk havalardan olabildiğince korunmalıdır.
  • Toprak seçimi, bitkilerin sağlıklı yetişmesi için önemli bir unsurdur. Sümbül için humuslu toprak türünü tercih edebilirsiniz. Mineralli toprakları karıştırmanız önerilir.
  • Peki, sümbüle ne kadar su verilir? Öncelikle bilinmesi gereken noktalardan biri, sümbülün nemli toprakta sağlıklı bir şekilde gelişim göstereceğidir. Haftada 2 kez vermeniz yeterlidir ancak her sulama sırasında toprağının nemini kontrol edin. Eğer çiçeğiniz nemini koruyorsa sulamayı 1-2 gün erteleyebilirsiniz. Sık sık toprak kontrolü yaparak, ihtiyacı kadar sulamanız önerilir. Sümbül sulama esnasında suyun dinlendirilmiş olmasına özen gösterin. Oda sıcaklığında en az 1 gün bekletilmiş su tercih edin. Eğer sıcak yaz mevsiminde çiçeğinizin yapraklarında solmalar meydana geliyorsa suyu yetersiz kalabilir. Bu gibi durumlarda her gün sulamaya özen gösterin.
  • Sümbül, soğanlı bir bitki olduğu için uygun bir saksıda yetişmelidir. Orta boy saksı kullanarak çiçeğinizin sağlıklı gelişimini koruyabilirsiniz. Sümbülünüz büyüdükçe saksısı küçük gelebilir. Bu dönemlerde biraz daha büyük bir saksıya geçirebilirsiniz. Saksı seçiminde dikkat edilmesi gereken bir diğer konu ise saksının nefes alabilmesidir. Tabanı delikli saksılar, sümbülün yetişmesinde önemli bir rol oynar. Bu sayede olası fazla sulamaların önüne geçilir. Fazla su saksı tabağına birikerek çiçeğin köklerini korur. Bu gibi durumlarda saksı tabağındaki suyu mutlaka dökün.
  • “Sümbül nasıl yetiştirilir ve nasıl dikilir?” sorusu pek çok kişi tarafından merak edilir. Sümbül dikmek için özel bir dönem yoktur. Hemen hemen her dönemde saksıya dikilebilir. Eğer sonbahar ya da kış mevsiminde dikildiyse hemen su verilmelidir.

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Haberi Hazırlayan : Türker Üner

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