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Sukulent Nasıl Bakılır?

Sağlıklı bir sukulent yetiştirmek için bazı püf noktalar vardır. İlk olarak evde ya da ofislerde doğru noktaya konumlandırılmalıdır. Sukulent için en uygun ortam güneş ışığını direkt almayan ancak aydınlık bir ortam olmalıdır. Ilıman iklim koşullarına uygun bir bitki olmasından dolayı çok soğuk ortamlarda sağlıklı bir büyüme süreci geçiremez.

Sukulent sulama işlemi oldukça dikkatli davranılması gereken önemli bir konudur. Peki, sukulente ne kadar su verilir ? Sıcak bölgelerde yetişen sukulent, aldığı suyu depolayabilme özelliğine sahiptir. Bu sayede çok fazla sulanması doğru olmaz. Sıcak yaz aylarında 10 gün ara ile sulanabilir. Kış aylarının gelmesi ile birlikte 20-30 gün ara ile sulanması doğru olacaktır.

işlemi oldukça dikkatli davranılması gereken önemli bir konudur. Peki, ? Sıcak bölgelerde yetişen sukulent, aldığı suyu depolayabilme özelliğine sahiptir. Bu sayede çok fazla sulanması doğru olmaz. Sıcak yaz aylarında 10 gün ara ile sulanabilir. Kış aylarının gelmesi ile birlikte 20-30 gün ara ile sulanması doğru olacaktır. Sukulent için saksı seçimi yaparken tabanı delikli saksılar tercih edilmelidir. Bitkinin sulanmasının ardından fazla su, saksı altlığında birikme yapacaktır. Böyle durumlarda saksı altlığında biriken suyu mutlaka dökün. Aksi halde bitkinizin kökleri hızlı bir şekilde çürüyebilir.

Pek çok bitki boydan gelişir ancak sukulent tam aksine enden büyüyen bir bitkidir. Bu nedenle saksı seçiminde özenli davranılması gerekir. Enden büyük saksılar, bu bitki türü için idealdir.

Sukulent Nasıl Çoğaltılır?

Sukulent çoğaltmak oldukça basit bir işlemdir. Çiçek yetiştirmeyi sevenler tarafından bilinen bu yöntem bazı kişiler tarafından merak edilmektedir. Eğer, “Sukulent nasıl çoğaltılır?” diye düşünüyorsanız aşağıdaki adımları takip edebilirsiniz.

Bitkinizin altında kalan yaprakları teker teker dikkatli bir şekilde koparın. Gövdenin altında kalan kısmın tamamen yapraktan arındığına emin olun.

Bir makas yardımı ile gövdeyi dikkatli bir şekilde kesin.

Koparılan sukulent parçalarını 1 gün bekletin. Ardından saksı toprağının üzerine alın. Toprak üzerindeki sukulent yapraklarını fısfıs yöntemi ile nemlendirin. Yaklaşık 2 haftada yaprakların kök saldığını gözlemleyeceksiniz.

Kök saldıktan sonra uygun bir saksıya dikebilirsiniz ancak ilk 24 saat su vermemeniz önemlidir. 24 saatin ardından sulama işlemine başlayabilirsiniz.

Öncelikle sukulent çoğaltmanın çeşitli yöntemleri bulunmaktadır. Yapraklar, tohumlar ve kökleri ayırma yöntemleri ile bitkiniz kolayca çoğalabilir.

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