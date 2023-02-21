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Haberler Yaşam Sardunya Nasıl Bakılır? Evde Püf Teknikleriyle Sardunya Çiçeği Bakımı ve Sulama
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Sardunya nasıl bakılır? Evde püf teknikleriyle sardunya çiçeği bakımı ve sulama

Çiçek bakımı, pek çok kişinin severek ilgilendiği hobiler arasındadır. Hem iç hem de dış mekânda kolayca büyüyebilen ve ortamı güzelleştiren çiçeklerden biri de sardunyadır. Doğanın en güzel hediyelerinden biri olan sardunya, yaz mevsimi ile birlikte çiçeklerini açar ve görsel bir şölen sunar. Sardunya, sürekli sulamaya ihtiyaç duymaması ve hemen hemen her koşulda kolayca yetişen bir bitki olması nedeniyle çiçeklere ilgi duyanlar tarafından tercih edilir. Sardunya hakkında pek çok kişi araştırma yapmaktadır. Bakımı esnasında hangi noktalara dikkat edilmesi gerektiği merak konusudur. Tüm cevaplar içeriğimizin devamında…

Sardunya Nasıl Bakılır? Evde Püf Teknikleriyle Sardunya Çiçeği Bakımı ve Sulama
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Sardunya Nasıl Bakılır?

Bahçe ya da saksıda yetişen sardunya, evlere canlılık getiren özel bir bitki türüdür. Anavatanı ise Güney Afrika’dır. 400’e yakın türünün doğada yetiştiği, 230 türünün ise yetiştirilebildiği sardunyanın çalı çeşidi olduğu pek çok kişi tarafından biliniyor. Otsu ya da yarı odunsu şekilde gelişen sardunya, çeşitli renklerde çiçek açabilir. Sardunya bakımı nasıl yapılır? Bu sorunun cevabı için aşağıdaki maddeleri inceleyebilirsiniz.

  • Sardunya, bakımı en zahmetsiz çiçeklerden biridir. Pek çok ortamda yetişebilen bu çiçek, özellikle gölge alanları sever. Sadece sabah ve akşam güneş ortamında bulundurulması gerekir. Tüm gün güneş alması durumunda ise ciddi zararlar görebilir. Bu nedenle sardunyanızı gölge ya da yarı gölge ortamlarda muhafaza edebilirsiniz.
  • Kış mevsiminin gelmesi ile birlikte yaşanan soğuk havalar sardunyayı çok fazla etkilemez. Sadece yoğun kar ve şiddetli rüzgarlardan korunmalıdır. 5 derecenin altına düşen soğuklardan olumsuz etkilenir. 15 derece sıcaklıkta sağlıklı bir gelişim gösterir.
  • İç mekandaki hava akımlarından etkilendiği için kapı kenarları ve pencere önlerinde bulunmaması gerekir. Ev ve ofislerde çok rüzgâr almayan alanlarda konumlandırılmalıdır.
  • Sardunya sulama esnasında bazı noktalara dikkat edilmelidir. Sardunya, suyu oldukça sever. Ancak ihtiyacından fazla sulanması durumunda canlılığını yitirir. Yaz aylarında haftada 2 kez, kış aylarında ise haftada 1 kez su verilmesi sardunya için ideal olacaktır. Hâlâ “Sardunyaya ne kadar su verilir?” sorusu sizleri düşündürüyorsa bitkinizin toprağını sık sık kontrol edin çünkü bazı kaynaklarda sardunyanın çok suyu sevmediği bilgisi yer alır. Bu noktada en iyi yöntem, toprak kontrolü yapmaktır. Toprak, yeterince kuru ise yavaş yavaş ve her alana eşit dağılacak şekilde bitkinizi sulayın. Sardunya nemi sever. Toprağı uzun süre kuru kalırsa yaşayamaz.
  • Bazen bitkilere dikkatsizlik sonucu fazla su verilebilmektedir. Bu gibi durumların önüne geçmek için drenajlı saksı tercih edebilirsiniz. Drenajlı saksılar sayesinde sardunyaya fazla gelen su, saksı tabağında birikir. Bu sayede kökleri çok fazla suya maruz kalmaz. Tabakta biriken suyu mutlaka dökün.

  • Sardunya sulamada dikkat edilmesi gereken bir diğer husus ise oda sıcaklığında su kullanmaktır. Özellikle kış aylarında kullanacağınız suyu en az 1 gün dinlendirin.
  • Gübreleme ile sardunyalarınız daha canlı ve daha sağlıklı gelişir. Sonbahar ve ilkbahar aylarında gübreleme işlemini yapabilirsiniz.
  • Bitkiniz büyüdükçe daha geniş bir saksıya ihtiyaç duyacaktır ancak saksı değiştirme dönemine mutlaka dikkat edin. Sardunya saksısını değiştirme dönemleri mart- nisan ayları arasında olmalıdır. Saksı değiştirme esnasında sardunyanın köklerine özen gösterilmeli ve yeni saksı için taze toprak kullanılmalıdır. Bu durum, sardunyanın yerine hızlı bir şekilde alışmasını kolaylaştırır.
  • Şubat ve mart ayları, sardunyayı budamak için ideal dönemlerdir. Çiçeğinizi doğru zamanda ve doğru şekilde budamak, sağlıklı gelişimini olumlu etkileyecektir.

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Haberi Hazırlayan : Türker Üner

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