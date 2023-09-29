Sumudica: Rakibe pozisyon vermedik ve galibiyeti hak ettik

Samsunspor deplasmanından 2-1’lik galibiyetle ayrılan Samsunspor’da Teknik Direktör Marius Sumudica, maç sonu basın toplantısında karşılamayı değerlendirdi.

Çok önemli bir 3 puan aldıklarının altını çizen Sumudica, “2 önemli şey söylemek istiyorum. 2 yıl önce bir taraftarımız vefat etmişti. Ona ve ailesine sabırlar diliyorum. Takımımı tebrik etmek istiyorum. Bugün galibiyeti hak ettik. Rakibe pozisyon vermedik. Sadece penaltıdan gol yedik. 5-4-1 sisteminde oynadık. Samsunspor’u kapatmak için sistem değişikliğine gittik. Buraya kadar gelen taraftarımıza teşekkür ediyoruz. Benim için en önemli an rakibin bizi alkışlamasıydı. Kariyerimin önemli anlarından biriydi. Rakip sizi takdir ediyorsa iyi bir şeyler yapıyoruz demektir. Samsunspor’a da bundan sonraki maçlarda başarılar diliyorum. Umarım ligde kalırlar. Bugün ise hak eden taraf bizdik” dedi.