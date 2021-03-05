Suna Tanaltay vefat etti 0:00 / 0:00

Psikolog, şair ve yazar Suna Tanaltay, kalp yetmezliği nedeniyle 88 yaşında hayatını kaybetti. Tanaltay, bir süredir Mersin Yaşlı Yaşam Merkezi'nde tedavi görüyordu. Suna Tanaltay, bugün öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazı sonrasında Akbelen Mezarlığı'na defnedilecek.

Suna Tanaltay Kimdir?

22 Nisan 1933'te Mersin'de dünyaya gelen Suna Tanaltay, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü'nden 1957'de mezun oldu ve Çapa Tıp Fakültesi'nden psikiyatri sertifikası aldı.

Kandilli Kız Lisesi ve Kabataş Erkek Lisesi'nde psikoloji, felsefe ve edebiyat öğretmeni olarak görev yapan Tanaltay, 1958'den 1979'a kadar Çapa Psikiyatri Kliniği'nde psikolog olarak da görev yaptı.

Türkiye'yi dolaşıp 'Sevgi, Saygı, Hoşgörü' konulu söyleşiler yaptı. TÜBİTAK'ta 'Medyada ve İnsan İlişkilerinde Sevgi ve Saygı' dersleri verdi.

TRT ve özel TV kanallarında programlar yapan Suna Tanaltay, gazetelerde köşe yazarlığı da yaptı.

Kitapları

* Yaşam Nehri (1995)

* Sevdalar Çocuk Kalır (1996)

* Gençlik Sevgidir (2000)

* Sevdikçe (2000)

* Ben Sevgiyim (2000)