Suna Yıldızoğlu, sürpriz evlilikle ilgili konuştu

Oyuncu Yasemin Kay Allen, FBI eski ajanı Erdal Kaya ile Las Vegas'ta evlendi. 2024'te aşk yaşamaya başlayan çift, ilişkileri boyunca ayrılık ve barışma süreçleriyle sık sık gündeme gelmişti.

Zaman zaman yollarını ayıran ancak her defasında yeniden bir araya gelen Yasemin Kay Allen ile Erdal Kaya, geçtiğimiz yıl ilişkilerini bir kez daha noktalamıştı.

Yasemin Kay Allen - Erdal Kaya

Ne var ki bu ayrılık da uzun sürmedi. Yeniden bir araya gelen Yasemin Kay Allen ile Erdal Kaya, ilişkilerini bu kez evlilikle taçlandırma kararı aldı.

Dudley Allen'dan olma Kızı Yasemin Kay Allen ile eski FBI ajanı Erdal Kaya’nın sessiz - sedasız dünyaevine girmesinin ardından konuşan Suna Yıldızoğlu, mutluluğunu dile getirdi. Aile bağlarının güçlendiğini belirten Yıldızoğlu, duygularını şu sözlerle paylaştı: Canım kızım Yasemin’in Erdal Kaya ile hayatını birleştirmesi beni çok mutlu etti. Erdal, son derece saygılı ve sevgi dolu bir insan. Geçen yıl oğlumun evlenmesi ve Karadenizli gelinimin ailemize katılmasıyla mutluluğumuz katlanmıştı; üstelik bir de babaanne oldum. Daha ne isteyebilirim ki? Bir anda kocaman, huzurlu bir aile olduk.