Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Suna Yıldızoğlu, sürpriz evlilikle ilgili konuştu

        Suna Yıldızoğlu, sürpriz evlilikle ilgili konuştu

        Suna Yıldızoğlu, kızı Yasemin Kay Allen ile FBI eski ajanı Erdal Kaya'nın sürpriz evliliğiyle ilgili konuştu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.01.2026 - 19:17 Güncelleme: 25.01.2026 - 19:29
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sürpriz evlilikle ilgili konuştu
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Oyuncu Yasemin Kay Allen, FBI eski ajanı Erdal Kaya ile Las Vegas'ta evlendi. 2024'te aşk yaşamaya başlayan çift, ilişkileri boyunca ayrılık ve barışma süreçleriyle sık sık gündeme gelmişti.

        Zaman zaman yollarını ayıran ancak her defasında yeniden bir araya gelen Yasemin Kay Allen ile Erdal Kaya, geçtiğimiz yıl ilişkilerini bir kez daha noktalamıştı.

        Yasemin Kay Allen - Erdal Kaya
        Yasemin Kay Allen - Erdal Kaya

        Ne var ki bu ayrılık da uzun sürmedi. Yeniden bir araya gelen Yasemin Kay Allen ile Erdal Kaya, ilişkilerini bu kez evlilikle taçlandırma kararı aldı.

        REKLAM

        Dudley Allen'dan olma Kızı Yasemin Kay Allen ile eski FBI ajanı Erdal Kaya’nın sessiz - sedasız dünyaevine girmesinin ardından konuşan Suna Yıldızoğlu, mutluluğunu dile getirdi. Aile bağlarının güçlendiğini belirten Yıldızoğlu, duygularını şu sözlerle paylaştı: Canım kızım Yasemin’in Erdal Kaya ile hayatını birleştirmesi beni çok mutlu etti. Erdal, son derece saygılı ve sevgi dolu bir insan. Geçen yıl oğlumun evlenmesi ve Karadenizli gelinimin ailemize katılmasıyla mutluluğumuz katlanmıştı; üstelik bir de babaanne oldum. Daha ne isteyebilirim ki? Bir anda kocaman, huzurlu bir aile olduk.

        Suna Yıldızoğlu
        Suna Yıldızoğlu

        Erdal Kaya ise duygularını; "Darısı başınıza güzel insanlar" sözleriyle dile getirdi.

        ÖNERİLEN VİDEO

        TIR kaydı, uluslararası kara yolu ulaşıma kapandı

        Ardahan'ın Posof ilçesinde kayan TIR nedeniyle, Posof- Türkgözü uluslararası kara yolu ulaşıma kapandı. (DHA)    

        #Suna Yıldızoğlu
        #Yasemin Kay Allen
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bebeğe şiddette hemşire polise teslim oldu!
        Bebeğe şiddette hemşire polise teslim oldu!
        Kadıköy'de ilk 11'ler belli oldu!
        Kadıköy'de ilk 11'ler belli oldu!
        Meteoroloji'den 9 il için "sarı" kodlu uyarı!
        Meteoroloji'den 9 il için "sarı" kodlu uyarı!
        Galatasaray, Asprilla'nın maliyetini açıkladı!
        Galatasaray, Asprilla'nın maliyetini açıkladı!
        YPG ateşkesi ihlal etti
        YPG ateşkesi ihlal etti
        Marmara Denizi'ne düşmüştü! 50 yıl sonra yeni parçaları bulundu
        Marmara Denizi'ne düşmüştü! 50 yıl sonra yeni parçaları bulundu
        Galatasaray'dan Ali Koç için sert açıklama!
        Galatasaray'dan Ali Koç için sert açıklama!
        Kızakla kayarken otobüs çarptı!
        Kızakla kayarken otobüs çarptı!
        Terör örgütü YPG'nin tünel ağı!
        Terör örgütü YPG'nin tünel ağı!
        İstanbul'da başı olmayan kadın cansız bedeni bulundu! Şüpheliler yakalandı!
        İstanbul'da başı olmayan kadın cansız bedeni bulundu! Şüpheliler yakalandı!
        New York'ta kar fırtınası paniği!
        New York'ta kar fırtınası paniği!
        NASA 50 yıl sonra ilk insanlı Ay seyahati hazırlığında
        NASA 50 yıl sonra ilk insanlı Ay seyahati hazırlığında
        Okan Buruk rekorlarına bir yenisini ekledi!
        Okan Buruk rekorlarına bir yenisini ekledi!
        "Gelenekleri silah gibi kullanıyor"
        "Gelenekleri silah gibi kullanıyor"
        "Basketbol şubesi ek bir destek almadan devam edecek!"
        "Basketbol şubesi ek bir destek almadan devam edecek!"
        Trump: İstediğimiz her şeye sahip olacağız
        Trump: İstediğimiz her şeye sahip olacağız
        Yapay zeka talebi GPU’ları da vurdu!
        Yapay zeka talebi GPU’ları da vurdu!
        Hangi ülkede "Hesabı kim öder?"
        Hangi ülkede "Hesabı kim öder?"
        Çay nasıl keşfedildi?
        Çay nasıl keşfedildi?