        Haberler Spor Transfer Sunderland, Mukiele'yi kadrosuna kattı! - Futbol Haberleri

        Sunderland, Mukiele'yi kadrosuna kattı!

        Premier Lig ekiplerinden Sunderland, Paris Saint-Germain'de forma giyen Fransız futbolcu Nordi Mukiele'yi transfer etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.08.2025 - 15:59 Güncelleme: 17.08.2025 - 15:59
        İngiltere Premier Lig ekibi Sunderland, Fransa'nın Paris Saint-Germain (PSG) ekibinden Nordi Mukiele'yi kadrosuna kattı.

        Sunderland Kulübü, 27 yaşındaki Fransız futbolcuyla 4 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

        İngiltere basınında, transferin 12 milyon avro bonservis bedeliyle gerçekleştiği öne sürüldü.

        Laval, Montpellier ve Leipzig formaları da giyen Mukiele, 2022'de PSG'ye imza attı.

        Bayer Leverkusen'de geçen sezon kiralık oynayan Fransız sağ bek, 24 maçta 2 gol kaydetti.

        Premier Lig'e bu sezon yükselen Sunderland, Mukiele'yi kadrosuna katarak Arthur Masuaku, Omar Alderete, Enzo Le Fee, Habib Diarra, Noah Sadiki, Reinildo Mandava, Chemsdine Talbi, Simon Adingra, Granit Xhaka, Robin Roefs ve Marc Guiu'nun ardından 12. transferini gerçekleştirdi.

