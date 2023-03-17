20 filmde ve 4 dizide rol alan Şevket Altuğ, son olarak 2002 yılında Unutma Beni adlı dizi ile ekranlarda izleyici karşısına çıkmıştı. Usta oyuncu son projesinden beri ekranlardan uzak, Datça’da bir yaşam sürdürüyor. Geçtiğimiz eylül ayında bir berberde görüntülenen Şevket Altuğ’un fotoğrafları sosyal medyada da gündem olmuştu.