Super Bowl'da ünlüler geçidi
Milyonlarca kişinin merakla beklediği Amerikan Futbol Ligi final maçı Super Bowl, dün gece New England Patriots ve Seattle Seahawks takımları arasında oynandı. Bad Bunny'nin enerjik bir devre arası gösterisi sergilediği Super Bowl'un pek çok ünlü seyircisi vardı
ABD'de California eyaletinin Santa Clara şehrinde dün gece düzenlenen ve Seattle Seahawks'ın New England Patriots'u yendiği Super Bowl maçında pek çok ünlü isim takımını desteklemek için Levi's Stadyumu'na akın etti.
Jay-Z, karşılaşmayı kızları Blue Ivy ve Suri ile seyretti
Jon Bon Jovi ve Dorothea Hurley
Kevin Coster ve Leonardo DiCaprio
Chris Pratt
Barbara Palvin ve Dylan Sprouse çifti
Orlando Bloom
Jessica Alba ve Jaime Foxx
Machine Gun Kelly