Super Bowl'da ünlüler geçidi Milyonlarca kişinin merakla beklediği Amerikan Futbol Ligi final maçı Super Bowl, dün gece New England Patriots ve Seattle Seahawks takımları arasında oynandı. Bad Bunny'nin enerjik bir devre arası gösterisi sergilediği Super Bowl'un pek çok ünlü seyircisi vardı

Habertürk Giriş: 09.02.2026 - 11:09 Güncelleme: 09.02.2026 - 12:05 facebook

twitter-x

bluesky

linkedin

whatsapp

mail

print

copy

ABONE OL