        Haberler Dünyadan Super Bowl'a katılan ünlüler

        Super Bowl'da ünlüler geçidi

        Milyonlarca kişinin merakla beklediği Amerikan Futbol Ligi final maçı Super Bowl, dün gece New England Patriots ve Seattle Seahawks takımları arasında oynandı. Bad Bunny'nin enerjik bir devre arası gösterisi sergilediği Super Bowl'un pek çok ünlü seyircisi vardı

        09.02.2026 - 11:09
        Maç coşkusu
        ABD'de California eyaletinin Santa Clara şehrinde dün gece düzenlenen ve Seattle Seahawks'ın New England Patriots'u yendiği Super Bowl maçında pek çok ünlü isim takımını desteklemek için Levi's Stadyumu'na akın etti.

        Jay-Z, karşılaşmayı kızları Blue Ivy ve Suri ile seyretti

        Jon Bon Jovi ve Dorothea Hurley

        Kevin Coster ve Leonardo DiCaprio

        Chris Pratt

        Barbara Palvin ve Dylan Sprouse çifti

        Orlando Bloom

        Jessica Alba ve Jaime Foxx

        Machine Gun Kelly

