Süper Kupa finali ne zaman ve nerede oynanacak? Galatasaray- Beşiktaş Süper Kupa maçı tarihi

Galatasaray- Beşiktaş Süper Kupa finali için araştırmalar hız kazandı. Geçtiğimiz sezon Aralık ayında Arabistan'da oynanması beklenen ve daha sonra ertelenen Galatasaray- Fenerbahçe Süper Kupa finali 7 Nisan'da Şanlıurfa'da da oynanamadı. 1. dakikada sarı- lacivertlilerin sahadan çekilmesi sonucu Galatasaray kupayı hükmen kazanan taraf oldu. Peki, bu sezon Galatasaray ile Beşiktaş arasında oynanacak olan Süper Kupa finalinin tarihi ne zaman?