Süper Kupa finali ne zaman ve nerede oynanacak? Galatasaray- Beşiktaş Süper Kupa maçı tarihi
Trendyol Süper Lig 2023-24 sezonu şampiyonu Galatasaray ile Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanan Beşiktaş karşı karşıya geliyor. Galatasaray 17 kez kupayı en çok kazanan takım konumunda olurken Beşiktaş'ın ise 9 şampiyonluğu bulunuyor. Kritik mücadele öncesinde sporseverler maç ile ilgili tüm detayları merak ediyor. Peki, Süper Kupa finali ne zaman ve nerede oynanacak? İşte, Galatasaray- Beşiktaş Süper Kupa maçı detayları...
Galatasaray- Beşiktaş Süper Kupa finali için araştırmalar hız kazandı. Geçtiğimiz sezon Aralık ayında Arabistan'da oynanması beklenen ve daha sonra ertelenen Galatasaray- Fenerbahçe Süper Kupa finali 7 Nisan'da Şanlıurfa'da da oynanamadı. 1. dakikada sarı- lacivertlilerin sahadan çekilmesi sonucu Galatasaray kupayı hükmen kazanan taraf oldu. Peki, bu sezon Galatasaray ile Beşiktaş arasında oynanacak olan Süper Kupa finalinin tarihi ne zaman?
SÜPER KUPA FİNALİ NE ZAMAN VE NEREDE OYNANACAK?
Galatasaray ile Beşiktaş arasında oynanacak Süper Kupa finalinin tarihi henüz belli olmadı. Konu ile ilgili Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından açıklama bekleniyor.
SEZON ÖNCESİ OYNANMASI BEKLENİYOR
Genel olarak Ağustos ayında düzenlenen Süper Kupa finalinin 2024-2025 sezonu başlamadan oynanması bekleniyor.
Türkiye Futbol Federasyonu tarafından duyurulacak karşılaşmanın saat ve tarih bilgisi belli olduğunda haberimizde yer verilecektir.