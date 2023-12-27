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        Haberler Spor Futbol Süper Kupa Süper Kupa finaline çıkacak olan Galatasaray, Fenerbahçe maçının hazırlıklarını sürdürdü - Futbol Haberleri

        Süper Kupa finaline çıkacak olan Galatasaray, Fenerbahçe maçının hazırlıklarını sürdürdü

        Galatasaray, Turkcell Süper Kupa'da Fenerbahçe ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 27.12.2023 - 14:37 Güncelleme: 27.12.2023 - 14:37
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        Aslan'da Süper Kupa mesaisi devam
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        Trendyol Süper Lig'de averajla 2. sırada yer alan Galatasaray, Turkcell Süper Kupa finalinde Fenerbahçe ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına devam etti.

        Florya Metin Oktay Tesisleri’nde Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman dinamik ısınmayla başladı ve iki grup halinde 8’e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman taktik çalışmayla sona erdi.

        Galatasaray yarın saat 11.00’de yapacağı idmanla Fenerbahçe maçı hazırlıklarını tamamlayacak.

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