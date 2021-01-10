Süper Lig'de heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Bugün 18. hafta maçlarınn 2. gününün oynandığı ligde rekabet iyice kızıştı. İşte hem alt hem de üst sıraların karıştığı merakla araştırılan Süper Lig 18. hafta puan durumu, maç sonuçları ve 18. haftanın fikstürü...
SÜPER LİG 18. HAFTA MAÇ SONUÇLARI
9 OCAK CUMARTESİ
Sivasspor 2-1Gaziantep FK
Göztepe 0-1 Antalyaspor
Kayserispor 1-0 Yeni Malatyaspor
Galatasaray 6-0 Gençlerbirliği
10 OCAK PAZAR
Fatih Karagümrük 2-1 Konyaspor
Çaykur Rizespor 1-1 Denizlispor
MKE Ankaragücü 1-2 Başakşehir FK
Hatayspor 2-2 Beşiktaş
11 OCAK PAZARTESİ
BB Erzurumspor-Fenerbahçe
Alanyaspor-Kasımpaşa
SÜPER LİG 18. HAFTA PUAN DURUMU
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