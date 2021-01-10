Süper Lig'de heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Bugün 18. hafta maçlarınn 2. gününün oynandığı ligde rekabet iyice kızıştı. İşte hem alt hem de üst sıraların karıştığı merakla araştırılan Süper Lig 18. hafta puan durumu, maç sonuçları ve 18. haftanın fikstürü...

SÜPER LİG 18. HAFTA MAÇ SONUÇLARI

9 OCAK CUMARTESİ

Sivasspor 2-1Gaziantep FK

Göztepe 0-1 Antalyaspor

Kayserispor 1-0 Yeni Malatyaspor

Galatasaray 6-0 Gençlerbirliği

10 OCAK PAZAR

Fatih Karagümrük 2-1 Konyaspor

Çaykur Rizespor 1-1 Denizlispor

MKE Ankaragücü 1-2 Başakşehir FK

Hatayspor 2-2 Beşiktaş

11 OCAK PAZARTESİ

BB Erzurumspor-Fenerbahçe

Alanyaspor-Kasımpaşa

SÜPER LİG 18. HAFTA PUAN DURUMU