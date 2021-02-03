Süper Lig'de heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Bugün oynanan 5 maç sonrası ligde rekabet iyice kızıştı. İşte hem alt hem de üst sıraların karıştığı merakla araştırılan Süper Lig 23. hafta puan durumu, maç sonuçları ve kalan maçların fikstürü...
2 Şubat Salı
16.00 Hatayspor 1–2 Fenerbahçe
19.00 Çaykur Rizespor 1–1 Kasımpaşa
19.00 Galatasaray 3–0 Medipol Başakşehir
3 Şubat Çarşamba
13.30 DG Sivasspor 0–0 BB Erzurumspor: Fırat Aydınus
16.00 Fatih Karagümrük 2–0 Gaziantep FK: Ali Palabıyık
16.00 Hes Kablo Kayserispor 1–1 A.Alanyaspor: Atilla Karaoğlan
19.00 İH Konyaspor 0–0 Gençlerbirliği: Özgür Yankaya
19.00 FT Antalyaspor 1–1 Beşiktaş: Alper Ulusoy
4 Şubat Perşembe
16.00 Göztepe – Yeni Malatyaspor: Turgut Doman
19.00 Trabzonspor – Y. Denizlispor: Tugay Kaan Numanoğlu
SÜPER LİG 23. HAFTA PUAN DURUMU
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