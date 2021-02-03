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Süper Lig 23. hafta puan durumu ve maç sonuçları (3 Şubat) - Süper Lig 23. hafta kalan maçlar

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2 Şubat Salı

16.00 Hatayspor 1–2 Fenerbahçe

19.00 Çaykur Rizespor 1–1 Kasımpaşa

19.00 Galatasaray 3–0 Medipol Başakşehir

3 Şubat Çarşamba

13.30 DG Sivasspor 0–0 BB Erzurumspor: Fırat Aydınus

16.00 Fatih Karagümrük 2–0 Gaziantep FK: Ali Palabıyık

16.00 Hes Kablo Kayserispor 1–1 A.Alanyaspor: Atilla Karaoğlan

19.00 İH Konyaspor 0–0 Gençlerbirliği: Özgür Yankaya

19.00 FT Antalyaspor 1–1 Beşiktaş: Alper Ulusoy

4 Şubat Perşembe

16.00 Göztepe – Yeni Malatyaspor: Turgut Doman

19.00 Trabzonspor – Y. Denizlispor: Tugay Kaan Numanoğlu

SÜPER LİG 23. HAFTA PUAN DURUMU

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