Süper Lig'de heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Bugün oynanan 2 maç sonrası ligde rekabet iyice kızıştı. İşte hem alt hem de üst sıraların karıştığı merakla araştırılan Süper Lig 23. hafta puan durumu, maç sonuçları ve kalan maçların fikstürü...

2 Şubat Salı

16.00 Hatayspor 1–2 Fenerbahçe

19.00 Çaykur Rizespor 1–1 Kasımpaşa

19.00 Galatasaray 3–0 Medipol Başakşehir

3 Şubat Çarşamba

13.30 DG Sivasspor 0–0 BB Erzurumspor

16.00 Fatih Karagümrük 2–0 Gaziantep FK

16.00 Hes Kablo Kayserispor 1–1 A.Alanyaspor

19.00 İH Konyaspor 0–0 Gençlerbirliği

19.00 FT Antalyaspor 1–1 Beşiktaş

4 Şubat Perşembe



16.00 Göztepe 2–2 Yeni Malatyaspor

19.00 Trabzonspor – Y. Denizlispor

SÜPER LİG 23. HAFTA PUAN DURUMU

SÜPER LİG 24. HAFTA MAÇLARI

06 / 02Kasımpaşa-Hatayspor

06 / 02Başakşehir FK-Fatih Karagümrük

06 / 02Alanyaspor-Çaykur Rizespor

06 / 02Fenerbahçe-Galatasaray

07 / 02BB Erzurumspor-Kayserispor

07 / 02Denizlispor-Antalyaspor

07 / 02MKE Ankaragücü-Sivasspor

07 / 02Beşiktaş-Konyaspor

08 / 02Gaziantep FK-Göztepe

08 / 02Yeni Malatyaspor-Trabzonspor