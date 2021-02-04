Süper Lig'de heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Bugün oynanan 2 maç sonrası ligde rekabet iyice kızıştı. İşte hem alt hem de üst sıraların karıştığı merakla araştırılan Süper Lig 23. hafta puan durumu, maç sonuçları ve kalan maçların fikstürü...
2 Şubat Salı
16.00 Hatayspor 1–2 Fenerbahçe
19.00 Çaykur Rizespor 1–1 Kasımpaşa
19.00 Galatasaray 3–0 Medipol Başakşehir
3 Şubat Çarşamba
13.30 DG Sivasspor 0–0 BB Erzurumspor
16.00 Fatih Karagümrük 2–0 Gaziantep FK
16.00 Hes Kablo Kayserispor 1–1 A.Alanyaspor
19.00 İH Konyaspor 0–0 Gençlerbirliği
19.00 FT Antalyaspor 1–1 Beşiktaş
4 Şubat Perşembe
16.00 Göztepe 2–2 Yeni Malatyaspor
19.00 Trabzonspor – Y. Denizlispor
SÜPER LİG 23. HAFTA PUAN DURUMU
SÜPER LİG 24. HAFTA MAÇLARI
06 / 02Kasımpaşa-Hatayspor
06 / 02Başakşehir FK-Fatih Karagümrük
06 / 02Alanyaspor-Çaykur Rizespor
06 / 02Fenerbahçe-Galatasaray
07 / 02BB Erzurumspor-Kayserispor
07 / 02Denizlispor-Antalyaspor
07 / 02MKE Ankaragücü-Sivasspor
07 / 02Beşiktaş-Konyaspor
08 / 02Gaziantep FK-Göztepe
08 / 02Yeni Malatyaspor-Trabzonspor
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