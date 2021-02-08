Süper Lig'de heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Bugün oynanan 2 maç sonrası ligde rekabet iyice kızıştı. İşte hem alt hem de üst sıraların karıştığı merakla araştırılan Süper Lig 24. hafta puan durumu, maç sonuçları ve gelecek haftanın fikstürü...
SÜPER LİG 24. HAFTA MAÇLARI
6 ŞUBAT CUMARTESİ
Kasımpaşa 1-4 Hatayspor
Başakşehir FK 0-1 Fatih Karagümrük
Alanyaspor 2-1 Çaykur Rizespor
Fenerbahçe 0-1 Galatasaray
7 ŞUBAT PAZAR
BB Erzurumspor 1-1 Kayserispor
Denizlispor 1-1 Antalyaspor
MKE Ankaragücü 1-4 Sivasspor
Beşiktaş 1-0 Konyaspor
8 ŞUBAT PAZARTESİ
Gaziantep FK 2-0 Göztepe
Yeni Malatyaspor 0-2 Trabzonspor
SÜPER LİG 24. HAFTA PUAN DURUMU
SÜPER LİG 25. HAFTA FİKSTÜRÜ
12 ŞUBAT CUMA
Çaykur Rizespor-BB Erzurumspor
13 ŞUBAT CUMARTESİ
Kayserispor-MKE Ankaragücü
Trabzonspor-Gaziantep FK
Fatih Karagümrük-Fenerbahçe
14 ŞUBAT PAZAR
Konyaspor-Denizlispor
Göztepe-Başakşehir FK
Hatayspor-Alanyaspor
Galatasaray-Kasımpaşa
15 ŞUBAT PAZARTESİ
Antalyaspor-Yeni Malatyaspor
Gençlerbirliği-Beşiktaş
YORUMLAR