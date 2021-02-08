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Süper Lig 24. hafta güncel puan durumu ve maç sonuçları (8 Şubat) - Süper Lig 25. hafta fikstürü

Süper Lig'de 24. hafta heyecanı bugün oynanan 2 maçla sona erdi. Haftanın kapanış mücadelesinde şampiyonluk adaylarından Trabzonspor, deplasmanda Yeni Malatyaspor'u 1-0 mağlup etti ve çıkışını sürdürdü. İşte Süper Lig 24. hafta puan durumu, günün sonuçları ve 25. haftanın maçları...

Süper Lig 24. hafta güncel puan durumu ve maç sonuçları (8 Şubat) - Süper Lig 25. hafta fikstürü

Süper Lig'de heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Bugün oynanan 2 maç sonrası ligde rekabet iyice kızıştı. İşte hem alt hem de üst sıraların karıştığı merakla araştırılan Süper Lig 24. hafta puan durumu, maç sonuçları ve gelecek haftanın fikstürü...

SÜPER LİG 24. HAFTA MAÇLARI

6 ŞUBAT CUMARTESİ

Kasımpaşa 1-4 Hatayspor
Başakşehir FK 0-1 Fatih Karagümrük
Alanyaspor 2-1 Çaykur Rizespor
Fenerbahçe 0-1 Galatasaray

7 ŞUBAT PAZAR

BB Erzurumspor 1-1 Kayserispor
Denizlispor 1-1 Antalyaspor
MKE Ankaragücü 1-4 Sivasspor
Beşiktaş 1-0 Konyaspor

8 ŞUBAT PAZARTESİ

Gaziantep FK 2-0 Göztepe
Yeni Malatyaspor 0-2 Trabzonspor

SÜPER LİG 24. HAFTA PUAN DURUMU

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AYRINTILI PUAN DURUMU

SÜPER LİG 25. HAFTA FİKSTÜRÜ

12 ŞUBAT CUMA

Çaykur Rizespor-BB Erzurumspor

13 ŞUBAT CUMARTESİ

Kayserispor-MKE Ankaragücü
Trabzonspor-Gaziantep FK
Fatih Karagümrük-Fenerbahçe

14 ŞUBAT PAZAR

Konyaspor-Denizlispor
Göztepe-Başakşehir FK
Hatayspor-Alanyaspor
Galatasaray-Kasımpaşa

15 ŞUBAT PAZARTESİ

Antalyaspor-Yeni Malatyaspor
Gençlerbirliği-Beşiktaş

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

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