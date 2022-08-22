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Süper Lig 3. hafta puan durumu ve maç sonuçları| 22 Ağustos Süper Lig fikstürü ve kalan maçlar

Süper Lig heyecanı kaldığı yerden devam ediyor. Birbirinden zorlu maçlara sahne olan 3. haftada zirve yarışı kızışıyor. Şampiyonluk adayları sezona hızlı bir giriş yaparken alınan sonuçlar ve puan durumu futbolseverler tarafından araştırılmaya başladı. İşte 3. hafta canlı puan durumu ve maç sonuçları

Süper Lig 3. hafta puan durumu ve maç sonuçları| 22 Ağustos Süper Lig fikstürü ve kalan maçlar

Süper Lig'de 3. haftada birbirinden zorlu maçlar oynanırken haftanın kapanış maçında Fenerbahçe Adana Demirspor ağırlıyor. Futbolseverler tarafından 3. hafta maç sonuçları ve oluşan puan durumu merak konusu olurken 4. hafta fikstürü araştırılmaya başlandı. İşte 22 Ağustos Pazartesi canlı puan durumu...

SÜPER LİG'DE 3. HAFTA FİKSTÜRÜ

19 AĞUSTOS 2022 CUMA

21.00 Ümraniyespor 0-1 Galatasaray

20 AĞUSTOS 2022 CUMARTESİ

19.15 Giresunspor 1-0 Kasımpaşa
19.15 Hatayspor 1-2 Gaziantep
21.45 Antalyaspor 5-2 Trabzonspor

21 AĞUSTOS 2022 PAZAR

19.15 Başakşehir FK 2-0 Kayserispor
21.45 Beşiktaş 4-1 Fatih Karagümrük

22 AĞUSTOS 2022 PAZARTESİ

19.15 Sivasspor 1-1 Alanyaspor
19.15 İstanbulspor 0-4 Konyaspor
21.45 Fenerbahçe 1-0 Adana Demirspor (Devam ediyor)

SÜPER LİG 3. HAFTA PUAN DURUMU

CANLI PUAN DURUMU İÇİN TIKLAYINIZ

SÜPER LİG 4. HAFTA FİKSTÜRÜ

26 AĞUSTOS 2022 CUMA

21.00 Gaziantep FK-Antalyaspor

27 AĞUSTOS 2022 CUMARTESİ

19.15 Alanyaspor-İstanbulspor
21.45 Fatih Karagümrük-MKE Ankaragücü
21.45 Adana Demirspor-Ümraniyespor

28 AĞUSTOS 2022 PAZAR

19.15 Kayserispor-Giresunspor
19.15 Kasımpaşa-Hatayspor
21.45 Trabzonspor-Galatasaray

29 AĞUSTOS 2022 PAZARTESİ

19.15 Konyaspor-Fenerbahçe
21.45 Beşiktaş-Sivasspor

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