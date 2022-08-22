Süper Lig'de 3. haftada birbirinden zorlu maçlar oynanırken haftanın kapanış maçında Fenerbahçe Adana Demirspor ağırlıyor. Futbolseverler tarafından 3. hafta maç sonuçları ve oluşan puan durumu merak konusu olurken 4. hafta fikstürü araştırılmaya başlandı. İşte 22 Ağustos Pazartesi canlı puan durumu...
SÜPER LİG'DE 3. HAFTA FİKSTÜRÜ
19 AĞUSTOS 2022 CUMA
21.00 Ümraniyespor 0-1 Galatasaray
20 AĞUSTOS 2022 CUMARTESİ
19.15 Giresunspor 1-0 Kasımpaşa
19.15 Hatayspor 1-2 Gaziantep
21.45 Antalyaspor 5-2 Trabzonspor
21 AĞUSTOS 2022 PAZAR
19.15 Başakşehir FK 2-0 Kayserispor
21.45 Beşiktaş 4-1 Fatih Karagümrük
22 AĞUSTOS 2022 PAZARTESİ
19.15 Sivasspor 1-1 Alanyaspor
19.15 İstanbulspor 0-4 Konyaspor
21.45 Fenerbahçe 1-0 Adana Demirspor (Devam ediyor)
SÜPER LİG 3. HAFTA PUAN DURUMU
CANLI PUAN DURUMU İÇİN TIKLAYINIZ
SÜPER LİG 4. HAFTA FİKSTÜRÜ
26 AĞUSTOS 2022 CUMA
21.00 Gaziantep FK-Antalyaspor
27 AĞUSTOS 2022 CUMARTESİ
19.15 Alanyaspor-İstanbulspor
21.45 Fatih Karagümrük-MKE Ankaragücü
21.45 Adana Demirspor-Ümraniyespor
28 AĞUSTOS 2022 PAZAR
19.15 Kayserispor-Giresunspor
19.15 Kasımpaşa-Hatayspor
21.45 Trabzonspor-Galatasaray
29 AĞUSTOS 2022 PAZARTESİ
19.15 Konyaspor-Fenerbahçe
21.45 Beşiktaş-Sivasspor
YORUMLAR