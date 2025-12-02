Süper Lig'de 14. haftanın VAR kayıtları açıklandı: İşte derbideki pozisyon!

TFF, Süper Lig’in 14. haftasında oynanan karşılaşmaların Video Yardımcı Hakem (VAR) kayıtlarını Youtube hesabından ses ve görüntülü olarak paylaştı.

Videoda yer alan maçlar ve alınan kararlar şöyle:

Dakika 44: Fenerbahçe'nin iptal edilen golü

- VAR: Yasin duyuyor musun?

- Yasin Kol: "Söyle Ali"

- VAR: Golden önce hücum oyuncusunun elle oynamasından dolayı inceleme öneriyorum.

- Yasin Kol: Ne dediğini anlamadım bir dakika.

- VAR: Sana sahada inceleme öneriyorum Yasin.

- Yasin Kol: Tamam.

- VAR: Son akışını da göstereceğiz.

- Yasin Kol: Gördüm.

- VAR: Bir açıdan daha göstereceğim bekle.

- Yasin Kol: Göster.

- VAR: Yavaş, temas noktasında dur.

- Yasin Kol: Tamam Ali.

- VAR: Devam edeceğim APP'yi göstereceğim Yasin devam et, devam et.

- Yasin Kol: Tamam.