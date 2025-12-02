Süper Lig'de 14. haftanın VAR kayıtları açıklandı: İşte derbideki pozisyon!
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında oynanan karşılaşmaların VAR kayıtlarını açıkladı.
TFF, Süper Lig’in 14. haftasında oynanan karşılaşmaların Video Yardımcı Hakem (VAR) kayıtlarını Youtube hesabından ses ve görüntülü olarak paylaştı.
Videoda yer alan maçlar ve alınan kararlar şöyle:
Dakika 44: Fenerbahçe'nin iptal edilen golü
- VAR: Yasin duyuyor musun?
- Yasin Kol: "Söyle Ali"
- VAR: Golden önce hücum oyuncusunun elle oynamasından dolayı inceleme öneriyorum.
- Yasin Kol: Ne dediğini anlamadım bir dakika.
- VAR: Sana sahada inceleme öneriyorum Yasin.
- Yasin Kol: Tamam.
- VAR: Son akışını da göstereceğiz.
- Yasin Kol: Gördüm.
- VAR: Bir açıdan daha göstereceğim bekle.
- Yasin Kol: Göster.
- VAR: Yavaş, temas noktasında dur.
- Yasin Kol: Tamam Ali.
- VAR: Devam edeceğim APP'yi göstereceğim Yasin devam et, devam et.
- Yasin Kol: Tamam.