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HaberlerFutbol

Süper Lig'de 18. haftanın panoraması

Süper Lig'de devre arası sonunda bitti, futbol geri geldi. Vedat'ın kırmızı kartı çok tartışılırken zirvede haftanın kaybedeni Beşiktaş oldu. İşte Süper Lig'de 18. haftanın panoraması

18. haftanın panoraması
Oğuzhan Genç

- Tatil bitti, Süper Lig geri geldi. 19 günlük arada transfer de sönük geçince futbol hemen özlendi. FFP, harcama limiti, yapılandırma anlaşması derken tüm taraftarlar ekonomi konusunda ihtisas yaptı. Havalimanları bu kez coşkulu karşılamalardan uzaktı.

- Tartışmalarla biten lig, yine tartışmalarla başladı. Gündem Vedat Muriç'in Gaziantep'te gördüğü kırmızı karttı. 80. dakikadaki sarıyla Başakşehir maçında cezalı duruma düştü, 90+3'te ikinci sarıdan kızarınca cezası kupadaki Kayserispor maçına geçti.

- İsteyerek mi gördü, yoksa istemeyerek mi? Bu tartışma uzar gider. Vedat'tan önce de benzer vakalar yaşandı. O futbolculara da yine aynı tepkiler vardı. Çok basit bir talimat değişikliği ile "Ligde ligin cezasını, kupa kupanın cezasını çeker" demek bu kadar zor bir olay mı?

- Zirve yolunda herkes kazanırken tek kaybeden Beşiktaş'tı. 6 maçlık seriden sonra söylenen şampiyonluk şarkıları yerini yine istifa çağrısına bıraktı. Sergilenen oyun, mali sıkıntılarla da birleşince umutsuzluk tavan yaptı. Lider Sivasspor ise çok önemli bir virajı 10 kişi kalsa da kayıpsız atlattı.

- Başakşehir ve Trabzonspor farklı kazanarak diş göstermeye devam etti. Fenerbahçe deplasmanda güven tazelerken Galatasaray'da yeni transferler (!) Emre Akbaba ve Falcao galibiyette başroldeydi.

***

HAFTANIN İYİLERİ

Takım: Sivasspor

İkinci yarıya da fırtına gibi girdiler. Dolmabahçe'de Beşiktaş'ın şampiyonluk umutlarını yerle bir ettiler. Son 10 maçta 9 galibiyet, 1 beraberlik... Mükemmeller.

Teknik direktör: Rıza Çalımbay

Efsanesi olduğu Beşiktaş'ı bu kez deplasmanda devirdi. Mutevazılığı elden bırakmıyor ama şampiyonluğa koşuyor.

Haftanın oyuncusu: Sörloth

Kuzeyin Kralı, hat-trick yapıp coştu, coşturdu. Ünal Karaman'ın gidişiyle yaşanan depremi unutturdu. Dile kolay 18 maçta 15 gol...

Haftanın genci: Fatih Aksoy

O da hocası gibi farklı duygularla sahadaydı. Gelecek sezon geri döneceği Beşiktaş'a karşı mükemmel oynadı. Yaptığı asiste şapka çıkarıldı.

HAFTANIN KÖTÜLERİ

Takım: Beşiktaş

Bahar çabuk geçti, kış erken geldi. Zirveyle puan farkı artık 10. İşler hiç de iyi gitmiyor. Bu kaosta değil şampiyonluktan, ilk 3'ten bile bahsetmek zor.

Teknik direktör: Abdullah Avcı

Kulübün içinde bulunduğu durumda işi zor ama 10 kişi kalan rakip karşısında çaresiz kalmanın açıklaması yok. Kısa bir yükseliş sonrası takım yine yokları oynuyor.

Futbolcu: Karius

Şenol Güneş "Manken gibi arkadaşlarımız var ama kalecilik yapmıyorlar" dedikten birkaç gün sonra hocayı onayladı. Yediği komik golle tüm umutları baltaladı. 

19. HAFTANIN PROGRAMI

24 Ocak Cuma

20.00 Gençlerbirliği - Gaziantep FK

25 Ocak Cumartesi

14.00 Kayserispor - Ankaragücü
17.00 Kasımpaşa - Alanyaspor
20.00 Fenerbahçe - Başakşehir

26 Ocak Pazar

13.30 Denizlispor - Antalyaspor
16.00 Göztepe - Beşiktaş
19.00 Konyaspor - Galatasaray

27 Ocak Pazartesi

20.00 Sivasspor - Çaykur Rizespor
20.00 Yeni Malatyaspor - Trabzonspor

SÜPER LİG PUAN DURUMU

 OGBMAYAVP
1. SİVASSPOR18124237172040
2. BAŞAKŞEHİR FK18106236181836
3. TRABZONSPOR 18105341192235
4. FENERBAHÇE 18104436211534
5. ALANYASPOR1895436171932
6. GALATASARAY 188642516930
7. BEŞİKTAŞ 189362824430
8. GÖZTEPE 187562220226
9. YENİ MALATYASPOR186663326724
10. GAZİANTEP FK186662630-424
11. ÇAYKUR RİZESPOR187291927-823
12. DENİZLİSPOR186482025-522
13. GENÇLERBİRLİĞİ184682834-618
14. KONYASPOR184681624-818
15. KASIMPAŞA1843112640-1415
16. ANTALYASPOR1835101536-2114
17. ANKARAGÜCÜ1826101535-2012
18. KAYSERİSPOR1824121747-3010
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

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