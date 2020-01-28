Tam 19. haftaya giriş yapacaktık ki, Elazığ'daki depremle sarsıldık. Bölgeden gelen acı haberleri ve görüntüleri görünce hayatta dert ettiğimiz birçok şeyin ne kadar anlamsız olduğunu anladık.

Depremin acısı, spor camiasını da tek yumruk yaptı. ABD'den Süper Lig'e, dev bir yardım zinciri Elazığ'a uzandı. Ama Yeni Malatyaspor - Trabzonspor maçı üzerinden başlayan tartışma, böyle bir dönemde hiç yakışık almadı.

Habertürk Spor, erteleme kararını Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek'e sorarak gündemi belirledi. Sonrasında Fenerbahçe ve Trabzonspor "açıklama" savaşına girişti.

Adil Gevrek, kendisine TFF'den "Trabzonspor'un yabancıları gelmek istemiyor" denildiğini söyledi. Gevrek "Gerekirse bu ismi açıklarım" dedi ama devamı gelmedi.

Depremin artçıları hala sürerken, tüm ülke Elazığ için kenetlenmişken, çok kritik Trabzonspor - Fenerbahçe maçı öncesi bu sözlerle TFF'den arayıp ortalığı karıştıran kim? Bu sorunun yanıtı, yeni krizler ortaya çıkmadan verilmeli.

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Fenerbahçe, Başakşehir'i ilk yarıda olduğu gibi yine yenip şampiyonluk için iyice havaya girdi. Galatasaray, Konya'da rahat kazanıp takibe devam etti. Lider Sivas, evinde Rizespor'a son dakikada izin vermedi.

Göztepe, yeni stadını Beşiktaş galibiyetiyle açtı. Siyah-beyazlıların hakem Hüseyin Göçek'e büyük isyanı vardı. Özellikle kural hatası konusu çok tartışıldı. Beşiktaş'ın bu yöndeki isyanından tekrar kararı çıkacak mı, merak konusu.

HAFTANIN İYİLERİ

Takım: Fenerbahçe

Haftanın en kritik maçında Başakşehir'i net bir oyun ve skorla yendiler. Sarı-lacivertliler, 2. sıraya yükselirken sergilen futbolla taraftara umut verdiler.

Teknik direktör: Ersun Yanal

İlk yarıdaki inişli çıkışlı görüntü, yerini istikrara bırakıyor. Beşiktaş ve Başakşehir dahil olmak üzere son 4 maçını kazanan bir Fenerbahçe var. Oynanan oyun da giderek güçleniyor.

Oyuncu: Max Kruse

Kanarya'nın Alman yıldızı çok eleştirildi ama ağırlığını koymaya başladı. Başakşehir maçının kilidinin açılmasında katkısı çok fazlaydı. Son 4 maçta 3 gol.

Genç yetenek: Rıdvan Yılmaz

Beşiktaş, İzmir'de kaybetti ama 18 yaşındaki Rıdvan tek teselliydi. Savunmadaki hamleleri ve hücuma desteğiyle alkışı hak etti.

HAFTANIN KÖTÜLERİ

Takım: Konyaspor

Geçen hafta Ankara'da kazanınca bir şeyler değişti diye düşündük ama Galatasaray karşısında en ufak bir varlık gösteremediler.

Teknik direktör: Aykut Kocaman

İlk yarı nasılsa ikinci yarı da Konyaspor farksız. İç sahada son 17 maçta sadece 1 galibiyet. 413 dakikadır gol dahi atamayan bir takım. Aykut hocanın silbaştan yapması lazım.

Oyuncu: Kana-Biyik

Gaziantepli futbolcu, ceza alanında Candeias'la yaşadığı gerginlikte, top bir de kendi kalecisindeyken rakibine vurunca penaltı yaptırdı. Yaptığı amatörlükle takımının yenilgisinde başrol oynadı.

HAFTANIN JESTİ

Denizlispor - Antalyaspor maçında ofsayttan doğan serbest vuruşu takım arkadaşının kullanmadığını sanan Stachowiak, topu yeniden eline alıp kullandı. Hakem Halil Umut Meler, bu harekete düdük çalsa da Antalyaspor takımı, kalenin hemen önündeki frikiği bilerek dışarı gönderdi.

20. HAFTANIN PROGRAMI

31 Ocak Cuma

20.00 Başakşehir - Gençlerbirliği

1 Şubat Cumartesi

14.00 Antalyaspor - Konyaspor

17.00 Çaykur Rizespor - Beşiktaş

20.00 Trabzonspor - Fenerbahçe

2 Şubat Pazar

13.30 Ankaragücü - Kasımpaşa

16.00 Alanyaspor - Yeni Malatyaspor

16.00 Gaziantep FK - Sivasspor

19.00 Galatasaray - Kayserispor

3 Şubat Pazartesi

20.00 Denizlispor - Göztepe

SÜPER LİG PUAN DURUMU