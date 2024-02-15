Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Süper Lig'de 26. haftanın hakemleri açıklandı - Futbol Haberleri

        Süper Lig'de 26. haftanın hakemleri açıklandı

        Trendyol Süper Lig'in 26. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.02.2024 - 12:42 Güncelleme: 15.02.2024 - 12:42
        ABONE OL
        ABONE OL
        26. haftanın hakemleri açıklandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında yapılacak karşılaşmalarda görev alacak hakemler belli oldu.

        Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre 26. haftada düdük çalacak hakemler şunlar:

        16 Şubat Cuma:

        Kasımpaşa-VavaCars Fatih Karagümrük: Kadir Sağlam

        17 Şubat Cumartesi:

        13.30 Bitexen Antalyaspor-İstanbulspor: Mehmet Türkmen

        16.00 Atakaş Hatayspor-EMS Yapı Sivasspor: Ümit Öztürk

        19.00 Çaykur Rizespor-Fenerbahçe: Arda Kardeşler

        18 Şubat Pazar:

        13.30 Corendon Alanyaspor-Yukatel Adana Demirspor: Bahattin Şimşek

        16.00 Gaziantep FK-Yılport Samsunspor: Zorbay Küçük

        REKLAM

        16.00 Siltaş Yapı Pendikspor-Trabzonspor: Halil Umut Meler

        19.00 MKE Ankaragücü-Galatasaray: Ali Şansalan

        19 Şubat Pazartesi:

        20.00 RAMS Başakşehir-Mondihome Kayserispor: Oğuzhan Çakır

        20.00 Beşiktaş-TÜMOSAN Konyaspor: Tugay Kaan Numanoğlu

        ÖNERİLEN VİDEO

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Yine otobüs kazaları yine can kayıpları!
        Yine otobüs kazaları yine can kayıpları!
        Müsilaj geri mi dönüyor?
        Müsilaj geri mi dönüyor?
        Erzincan İliç'te altın madeninde göçükte 9 işçi aranıyor
        Erzincan İliç'te altın madeninde göçükte 9 işçi aranıyor
        Eşini öldürmeye teşebbüs iddiasında iş insanına beraat!
        Eşini öldürmeye teşebbüs iddiasında iş insanına beraat!
        "Camiama sesleniyorum, rahat olun"
        "Camiama sesleniyorum, rahat olun"
        Karı koca çiftin sobayla gelen ölümü!
        Karı koca çiftin sobayla gelen ölümü!
        Marmara'da kargo gemisi battı! Mürettebat için kurtarma çalışması başlatıldı!
        Marmara'da kargo gemisi battı! Mürettebat için kurtarma çalışması başlatıldı!
        Buruk'un 11'i!
        Buruk'un 11'i!
        Serdar Ortaç özür diledi
        Serdar Ortaç özür diledi
        İlk 11'de büyük sürpriz!
        İlk 11'de büyük sürpriz!
        Adliye saldırısının emrini o terörist vermiş!
        Adliye saldırısının emrini o terörist vermiş!
        İpek'i öldürüp kuyuya gömdü! 'Sevgililer günü' vahşeti!
        İpek'i öldürüp kuyuya gömdü! 'Sevgililer günü' vahşeti!
        "Genç oyuncularda artikülasyon bozukluğu var"
        "Genç oyuncularda artikülasyon bozukluğu var"
        Evlilik kredisi başvuruları başladı
        Evlilik kredisi başvuruları başladı
        "Hayatımda kimse yok"
        "Hayatımda kimse yok"
        Önce başvuru sonra dava
        Önce başvuru sonra dava
        Trump'tan yeni NATO açıklaması
        Trump'tan yeni NATO açıklaması
        Çip devinin önlenemez yükselişi
        Çip devinin önlenemez yükselişi
        "Erol Taş'a benzetilmek çok tatlı"
        "Erol Taş'a benzetilmek çok tatlı"
        ABD'nin 'ulusal güvenlik tehdidi'ne yönelik yeni bilgiler
        ABD'nin 'ulusal güvenlik tehdidi'ne yönelik yeni bilgiler