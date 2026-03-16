Süper Lig'de 26. haftanın VAR kayıtları açıklandı!
TFF, Süper Lig'in 26. haftasında oynanan karşılaşmaların Video Yardımcı Hakem (VAR) kayıtlarını YouTube hesabından ses ve görüntülü olarak paylaştı. İşte merakla beklenen VAR konuşmaları...
Giriş: 16.03.2026 - 20:11
Kayıtlarda Antalyaspor-Gaziantep FK, Göztepe-Alanyaspor ve Gençlerbirliği-Beşiktaş karşılaşmalarındaki pozisyonlar yer aldı.
Gençlerbirliği - Beşiktaş maçında Sekou Koita'nın kırmızı kart gördüğü pozisyon:
VAR: Potansiyel kırmızı kart için inceleme öneriyorum.
VAR: Temas anını gösteriyorum hocam.
Yasin Kol: Evet geldim.
VAR: Top yok. Topun olmadığını gör.
Yasin Kol: Tamam. Başka açı verir misin?
VAR: Geniş açıdan normal hızla seyrettireceğim.
Yasin Kol: Tamam benim için. Ben gördüm.
