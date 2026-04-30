        Süper Lig'de 32. haftanın hakemleri açıklandı!

        Süper Lig'de 32. haftanın hakemleri açıklandı!

        Trendyol Süper Lig'de 32. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30 Nisan 2026 - 12:25 Güncelleme:
        İşte 32. haftanın hakemleri!

        Trendyol Süper Lig'de 32. hafta maçlarında düdük çalacak hakemler belli oldu.

        Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre müsabakalarda görev alacak hakemler şöyle:

        Yarın:

        17.00 Çaykur Rizespor-TÜMOSAN Konyaspor: Ömer Faruk Turtay

        20.00 Gaziantep FK-Beşiktaş: Abdullah Buğra Taşkınsoy

        2 Mayıs Cumartesi:

        20.00 Fenerbahçe-RAMS Başakşehir: Oğuzhan Aksu

        20.00 Trabzonspor-Göztepe: Ozan Ergün

        20.00 Samsunspor-Galatasaray: Reşat Onur Coşkunses

        3 Mayıs Pazar:

        20.00 Zecorner Kayserispor-ikas Eyüpspor: Mehmet Türkmen

        20.00 Hesap.com Antalyaspor-Corendon Alanyaspor: Atilla Karaoğlan

        20.00 Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük-Natura Dünyası Gençlerbirliği: Oğuzhan Çakır

        20.00 Kasımpaşa-Kocaelispor: Yasin Kol

        Bartın'da halk otobüsü otomobilin üzerine devrildi; yaralılar var

        Bartın'da Yazıcılar kampüsü mevkiinde özel halk otobüsü, otomobilin üzerine devrildi. Kazada yaralıların olduğu belirtilirken, bölgeye ekipler sevk edildi. (DHA)

        MSB: Disiplinin idamesi olmazsa olmazdır
        İsrail'den Sumud Filosu'na müdahale
        Dışişleri Bakanlığı: Sumud'a saldırı korsanlık eylemidir
        Ablasını vurmuş genç avukatı öldürmüştü... Flaş gelişme!
        Çalkantılı İran'da diplomasinin başı: Arakçi
        OPEC için sonun başlangıcı mı?
        ABD'de gergin 'İran' oturumu
        5 yaşındaydı, köpek saldırısında öldü
        Torreira'dan ayrılık iddialarına nokta!
        Trump'ın Kral Charles için verdiği yemek ne anlatıyor?
        Damat kaynanasını ahırda öldürdü!
        Muğla'da iki kadının katili yakalanacağını anlayınca kendini vurdu!
        Yeni teşhis ve tedaviler ile beynimiz her yönden kuşatıldı
        "F.Bahçe'de gerçekler çok farklıydı"
        Ölümü sonrası iki isteğini açıkladı
        Yenilenmiş ürünlerde dijital kimlik zorunlu
        "Söylediklerim yanlış anlaşıldı"
        Brent petrolün fiyatı 120 doları aştı
        Satılan en garip 12 ünlü eşyası
        Kilise tarihinin en karanlık olayı
