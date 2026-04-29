        Süper Lig'de 33. hafta maçları aynı saatte başlayacak!

        Süper Lig'de 33. hafta maçları aynı saatte başlayacak!

        TFF, Süper Lig'de 33. haftanın maç programını açıkladı. Tüm karşılaşmalar 9 Mayıs Cumartesi günü saat 20.00'de başlayacak.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29 Nisan 2026 - 10:56 Güncelleme:
        33. haftada tüm maçlar aynı saatte!

        Süper Lig’de 33’üncü haftanın programı açıklandı. 33’üncü hafta karşılaşmaları 9 Mayıs Cumartesi günü saat 20.00’de oynanacak.

        Haftanın karşılaşmaları şöyle:

        9 MAYIS CUMARTESİ

        20.00 Natura Dünyası Gençlerbirliği - Kasımpaşa

        20.00 Kocaelispor - Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük

        20.00 ikas Eyüpspor - Çaykur Rizespor

        20.00 Corendon Alanyaspor - Zecorner Kayserispor

        20.00 RAMS Başakşehir - Samsunspor

        20.00 Göztepe - Gaziantep FK

        20.00 TÜMOSAN Konyaspor - Fenerbahçe

        20.00 Galatasaray - Hesap.com Antalyaspor

        20.00 Beşiktaş - Trabzonspor

        F.Bahçe'de başkan adayları netleşiyor!
        "Libya'da enteresan şeyler duyacaksınız"
        İpotek cinayeti! 9 şüpheli tutuklandı!
        Honda Türkiye'de üretime döndü!
        Trump'tan Netanyahu'ya uyarı
        Kral'dan Trump'a 'Fransızca' şakası
        Emlak satışında zorunlu ödeme sistemi getirildi
        8 yaşındaki Osman'ın cansız bedeni bulundu!
        Çok konuşulacak kira pazarlığı!
        Trump: İran konusunda Charles ile aynı fikirdeyiz
        Üç bölgede sağanak var! Bahar yüzünü gösteriyor!
        Silahlı saldırı: Avukat öldü, kardeşi yaralandı
        Paris'te tarihi gece!
        Gonca Vuslateri'den bakıcı isyanı
        Ölümünden sonra daha çok kazandı
        "Kendime araba aldım"
        Hayalet gemi SS Baychimo'ya ne oldu?
        Ünlü şarkıcı anne oluyor
        F.Bahçe play-off'a müthiş başladı!
        Dünyanın en iyi şehirleri belli oldu
