Süper Lig'de 33. hafta maçları aynı saatte başlayacak!
TFF, Süper Lig'de 33. haftanın maç programını açıkladı. Tüm karşılaşmalar 9 Mayıs Cumartesi günü saat 20.00'de başlayacak.
Giriş: 29 Nisan 2026 - 10:56
Haftanın karşılaşmaları şöyle:
9 MAYIS CUMARTESİ
20.00 Natura Dünyası Gençlerbirliği - Kasımpaşa
20.00 Kocaelispor - Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük
20.00 ikas Eyüpspor - Çaykur Rizespor
20.00 Corendon Alanyaspor - Zecorner Kayserispor
20.00 RAMS Başakşehir - Samsunspor
20.00 Göztepe - Gaziantep FK
20.00 TÜMOSAN Konyaspor - Fenerbahçe
20.00 Galatasaray - Hesap.com Antalyaspor
20.00 Beşiktaş - Trabzonspor
