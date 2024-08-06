Süper Lig'de 66 sezonda 6 şampiyon çıktı

1959'da başlayan ligde şimdiye dek Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor, Bursaspor ve Medipol Başakşehir şampiyonluk yaşadı.

Lig tarihinde Galatasaray 24, Fenerbahçe 19, Beşiktaş 14, Trabzonspor 7, Bursaspor ve Medipol Başakşehir de birer kez şampiyon oldu. TFF Tahkim Kurulu kararıyla 1959'dan önceki 2 şampiyonluğunun da ilave edilmesiyle Beşiktaş'ın toplam şampiyonluk sayısı 16'ya ulaştı.

Galatasaray ise 1972-1973'te ligi ilk sırada tamamladıktan sonra 13 sezon boyunca şampiyonluk sevinci yaşayamadı. Sarı-kırmızılı takım, 1986-1987 sezonunda Jupp Derwall yönetiminde şampiyonluk kupasını kaldırarak bu özlemi dindirdi.

Beşiktaş, 1966-1967'de elde ettiği şampiyonluğun ardından 14 sezon mutlu sona hasret kaldı. 1981-1982 sezonunda Dorde Milic yönetiminde şampiyon olan siyah-beyazlılar, taraftarlarının uzun süren hasretini sonlandırdı.

Lig tarihinde son şampiyonluğu ise Galatasaray elde etti.

İki ayrı grupta birinciliği elde eden Fenerbahçe ile Galatasaray, o zamanki statü gereği final maçlarında karşı karşıya geldi. İlk maçta rakibine 1-0 yenilen sarı-lacivertliler, rövanş maçını 4-0 kazanarak, 67 yaşına girmeye hazırlanan ligde ilk şampiyonluğu kazanan takım olmayı başardı.

Bunun yanı sıra, Galatasaray 1970-1971, 1971-1972 ve 1972-1973 sezonlarında, Trabzonspor 1978-1979, 1979-1980 ve 1980-1981'de, Beşiktaş da 1989-1990, 1990-1991 ve 1991-1992 sezonlarında üst üste üçer kez şampiyonluğa ulaşma başarısı gösterdi.

Organizasyon tarihinde şimdiye dek bir takım en fazla 4 sezon üst üste şampiyon oldu. Fatih Terim yönetimindeki Galatasaray; 1996-1997, 1997-1998, 1998-1999 ve 1999-2000 sezonlarında ipi en önde göğüsleyerek, Türk futbol tarihine geçti.

Ligde en çok mutlu son ulaşan takım 24 şampiyonlukla Galatasaray, aynı zamanda üst üste en çok şampiyonluk yaşayan ekip unvanına da sahip.

Öte yandan, 2018-2019 sezonunda Süper Lig'e veda eden Bursaspor, bu organizasyonda şampiyonluk yaşayıp, küme düşen ilk takım olarak da kayıtlara geçti.

Süper Lig'de 2009-2010 sezonunda şampiyon olan Bursaspor, Türk futbol tarihinde "Dört büyükler"den sonra bu başarıya ulaşan 5. takım ünvanını aldı.

2019-2020 sezonunda şampiyonluk ipini göğüsleyen Medipol Başakşehir, Süper Lig tarihinde bu başarıya ulaşan 6. takım oldu.

Sarı-kırmızılı ekip, 1987-1988 sezonunda 90 puanla mutlu sona ulaşırken, ikinci sıradaki Beşiktaş 78 puanda kaldı. Aradaki 12 puan, şimdiye dek şampiyonla ikinci arasındaki en yüksek fark olarak tarihe geçti.

Lig tarihinde en fazla puan farkıyla şampiyonluğa ulaşan takım Galatasaray oldu.

Türkiye'nin en üst kademe liginde şampiyonluğu en erken ilan eden takım ünvanını, Fenerbahçe ve Trabzonspor paylaşıyor.

Siyah-beyazlılar, 1991-1992 sezonunda 30 maçta 23 galibiyet, 7 beraberlik alırken, sahadan hiç yenilgiyle ayrılmayarak tarihi bir şampiyonluğa imza attı.

Ligde en çok puan toplayarak şampiyon olan takım Galatasaray.

ŞAMPİYONLARDAN İLGİNÇ NOTLAR

Ligin 66 yıllık geçmişinde şampiyonların diğer ilginç rekorlarından bazıları şöyle:

- En çok yenilen şampiyon: 8 yenilgiyle 2020-2021 sezonunda Beşiktaş.

- En çok gol yiyen şampiyon: 2020-2021 sezonunda 44 golle Beşiktaş.

- En az gol yiyen şampiyon: 1969-1970 sezonunda Fenerbahçe (6).

- En az puanla şampiyon olan takım: 1979-1980 ve 1980-1981 sezonlarında 39'ar puanla (2 puanlı sistemde) Trabzonspor.

AVERAJLA ŞAMPİYON OLAN TAKIMLAR

Ligin geride kalan 66 sezonunda şampiyonlar 5 kez averajla belli oldu.

1984-1985 sezonunda Fenerbahçe ile Beşiktaş ligi 50'şer puanla tamamlarken, gol averajı daha iyi olan sarı-lacivertli ekip şampiyonluğa ulaştı. 1985-1986'da ise Beşiktaş, 56 puanla Galatasaray'ın gol averajıyla önünde ligi zirvede tamamladı. 1992-1993 sezonunda da 66 puan toplayan Galatasaray, bu kez aynı puanlı Beşiktaş'ı averajla geçmeyi başardı ve şampiyonluğu kucakladı.

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2010-2011 sezonunda Fenerbahçe ile Trabzonspor ligi 82'şer puanla tamamladı. Sezon içindeki maçlarda rakibine üstünlük kuran sarı-lacivertli takım, şampiyonluğa ulaştı.

2020-2021 sezonunda da ligi 84'er puanla kapatan Beşiktaş ile Galatasaray'ın sezon içinde birbirleriyle oynadığı maçlarda aldığı skorlar eşit olduğu için gol averajıyla rakibini geride bırakan Beşiktaş, ligi ilk sırada bitirdi.

BEŞİKTAŞ'IN EKLENEN 2 ŞAMPİYONLUĞU

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu kararıyla, 1959'da başlayan ligden önceki 2 şampiyonluğunun da eklenmesiyle Beşiktaş'ın toplam şampiyonluk sayısı 16 olarak tescillendi.

Beşiktaş Kulübünün, TFF Tahkim Kurulunun almış olduğu karara ilişkin açıklaması şöyle:

"Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu, 09.05.2002 tarihinde yaptığı toplantısında 1956-1957 ve 1957-1958 sezonlarına ilişkin şampiyonluklarımızın onaylanması talebimizi yerinde ve haklı görerek, Beşiktaş Jimnastik Kulübünün var olan 2 şampiyonluğunun Türkiye şampiyonluğu olarak Türkiye Futbol Federasyonu kayıtlarına tescil edilmesini karara bağlamıştır."

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Konuyla ilgili TFF resmi internet sitesinde yer alan açıklama ise şöyle:

"Türkiye 1. Ligi'nin başladığı tarih TFF tarafından 1959 yılı olarak kabul edilmesine karşın, TFF Tahkim Kurulunun 09.05.2002 tarih, 2002/52 E ve 2002/68 K sayılı kararı tahtında Beşiktaş Kulübünün 1956-1957 ve 1957-1958 sezonlarında Türkiye Ligi şampiyonu olduğuna ve bu şampiyonlukların TFF yıldız kriterine dahil edileceğine karar verilmesi sebebi ile toplam şampiyonluk sayısı, toplam lig sezonu sayısından 2 fazladır."

LİG ŞAMPİYONLARI

Türkiye'nin en üst seviye lig tarihinde geride kalan 66 sezonda şampiyonluğa ulaşan takımların performansları şöyle:

Sezon Şampiyon O G B M A Y P 1959 Fenerbahçe - - - - - - - 1959-60 Beşiktaş 38 29 7 2 68 15 65 1960-61 Fenerbahçe 38 26 9 3 81 29 61 1961-62 Galatasaray 38 23 11 4 52 18 57 1962-63 Galatasaray 22 14 7 1 54 14 35 1963-64 Fenerbahçe 34 21 11 2 55 14 53 1964-65 Fenerbahçe 30 18 11 1 52 13 47 1965-66 Beşiktaş 30 20 8 2 52 16 48 1966-67 Beşiktaş 32 16 13 3 44 15 45 1967-68 Fenerbahçe 32 19 11 2 38 12 49 1968-69 Galatasaray 30 19 8 3 49 14 46 1969-70 Fenerbahçe 30 17 10 3 31 6 44 1970-71 Galatasaray 30 17 8 5 51 18 42 1971-72 Galatasaray 30 17 8 5 34 14 42 1972-73 Galatasaray 30 19 9 2 47 12 47 1973-74 Fenerbahçe 30 15 13 2 39 15 43 1974-75 Fenerbahçe 30 15 13 2 43 18 43 1975-76 Trabzonspor 30 17 9 4 36 14 43 1976-77 Trabzonspor 30 18 7 5 41 12 43 1977-78 Fenerbahçe 30 17 8 5 48 24 42 1978-79 Trabzonspor 30 13 16 1 34 7 42 1979-80 Trabzonspor 30 12 15 3 25 11 39 1980-81 Trabzonspor 30 16 7 7 41 21 39 1981-82 Beşiktaş 30 14 16 2 38 17 44 1982-83 Fenerbahçe 34 18 13 3 43 20 49 1983-84 Trabzonspor 34 18 14 2 43 14 50 1984-85 Fenerbahçe 34 18 14 2 65 25 50 1985-86 Beşiktaş 36 22 12 2 65 21 56 1986-87 Galatasaray 36 23 8 5 55 24 54 1987-88 Galatasaray 38 27 9 2 86 35 90 1988-89 Fenerbahçe 36 29 6 1 103 27 93 1989-90 Beşiktaş 34 23 6 5 77 20 75 1990-91 Beşiktaş 30 20 9 1 63 24 69 1991-92 Beşiktaş 30 23 7 58 20 76 1992-93 Galatasaray 30 20 6 4 74 21 66 1993-94 Galatasaray 30 22 4 4 67 28 70 1994-95 Beşiktaş 34 24 7 3 80 26 79 1995-96 Fenerbahçe 34 26 6 2 68 19 84 1996-97 Galatasaray 34 25 7 2 90 30 82 1997-98 Galatasaray 34 23 6 5 86 43 75 1998-99 Galatasaray 34 23 9 2 85 30 78 1999-00 Galatasaray 34 24 7 3 77 23 79 2000-01 Fenerbahçe 34 24 4 6 82 39 76 2001-02 Galatasaray 34 24 6 4 75 31 78 2002-03 Beşiktaş 34 26 7 1 63 21 85 2003-04 Fenerbahçe 34 23 7 4 82 41 76 2004-05 Fenerbahçe 34 26 2 6 77 24 80 2005-06 Galatasaray 34 26 5 3 82 34 83 2006-07 Fenerbahçe 34 20 10 4 65 31 70 2007-08 Galatasaray 34 24 7 3 64 23 79 2008-09 Beşiktaş 34 21 8 5 60 30 71 2009-10 Bursaspor 34 23 6 5 65 26 75 2010-11 Fenerbahçe 34 26 4 4 84 34 82 2011-12 Galatasaray 40 25 11 4 78 30 86 2012-13 Galatasaray 34 21 8 5 66 35 71 2013-14 Fenerbahçe 34 23 5 6 74 33 74 2014-15 Galatasaray 34 24 5 5 60 35 77 2015-16 Beşiktaş 34 25 4 5 75 35 79 2016-17 Beşiktaş 34 23 8 3 73 30 77 2017-18 Galatasaray 34 24 3 7 75 33 75 2018-19 Galatasaray 34 20 9 5 72 36 69 2019-20 Medipol Başakşehir 34 20 9 5 65 34 69 2020-21 Beşiktaş 40 26 6 8 89 44 84 2021-22 Trabzonspor 38 23 12 3 69 36 81 2022-23 Galatasaray 36 28 4 4 83 27 88 2023-24 Galatasaray 38 33 3 2 92 26 102

Notlar: 1959 yılında düzenlenen lig tarihindeki ilk sezon, 2 ayrı grupta oynandı. O zamanki statü gereği grup maçlarını lider tamamlayan Fenerbahçe ve Galatasaray finalde karşılaştı. Fenerbahçe, ilk maçta 1-0 yenildiği Galatasaray'ı rövanşta 4-0 yenerek şampiyonluğa ulaştı.

Beşiktaş Kulübünün, TFF Tahkim Kurulu kararıyla 1959 yılından önceki 2 sezonda elde ettiği şampiyonlukları lig şampiyonluğuna eklettirmesi, tabloda değerlendirmeye alınmamıştır.

2011-2012 sezonu şampiyonu 34 haftalık Lig Grubu maçlarının ardından, 6 haftalık Süper Final karşılaşmaları sonunda belli oldu. Haberde, Lig Grubu ve Süper Final maçlarının toplamı, 40 maç üzerinden değerlendirmeye alınmıştır.