Süper Lig'de dev randevu: Fenerbahçe - Trabzonspor
Fenerbahçe ile Trabzonspor, Ülker Stadı'nda saat 19.00'da kozlarını paylaşacak. Türkiye Kupası'ndan elenen Kanarya, tek hedefi olarak kalan lig şampiyonluğu için kazanmak zorunda. Taraftar desteğini arkasına alacak olan sarı-lacivertliler, rakibini yenip lider Galatasaray ile puan farkını 3'e indirmek istiyor. Zirve yarışının uzağında kalan Fırtına, kötü giden sezonda Kadıköy'de galip gelerek prestij elde etmenin peşinde. İstanbul'a moralli gelen bordo-mavili ekip, yeni teknik direktörü Fatih Tekke ile de derbi siftahı yapmayı planlıyor
Fenerbahçe, ile Trabzonspor, bu akşam Süper Lig’de karşı karşıya gelecek. Ülker Stadı’nda saat 19.00’da başlayacak karşılaşmayı hakem Mehmet Türkmen yönetecek. Mücadele beIN Sports 1'den yayınlanacak.
Ligde oynadığı 27 karşılaşmada 65 puan toplayan sarı lacivertli takım, 1 maç fazlasıyla 71 puanı bulunan lider Galatasaray’ın ardından ikinci sırada yer alıyor. Fenerbahçe, sarı kırmızılıların bay geçtiği bu hafta kazanması durumunda puan farkını 3’e düşürecek. Yeni teknik direktörü Fatih Tekke ile daha istikrarlı bir grafik çizen Trabzonspor ise 27 maçta 36 puanla 10. sırada yer alıyor.
TRABZON’DA 3 EKSiK
Fenerbahçe'de Türkiye Kupası’ndaki olaylı Galatasaray derbisinde gördükleri kırmızı kartlar sonrası Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na (PFDK) sevk edilen Fred ve Mert Hakan, 4 maçtan az ceza aldıkları için bugün ligde forma giyebilecek. 3 maç ceza verilen teknik direktör Jose Mourinho da takımının başında sahaya çıkacak. Trabzonspor’da ise sakatlıkları bulunan Cham, Batagov ve Hüseyin oynayamayacaklar.
NOTLAR
> Ligde oynanan 103 maçta da Fenerbahçe önde
İki takım lig tarihinde 103 kez karşı karşıya gelirken, bu maçlarda Fenerbahçe'nin rakibine karşı 42-27 üstünlüğü bulunuyor. İki takım ligdeki 34 maçta ise puanları paylaştı. Lig maçlarında Fenerbahçe'nin 140 golüne Trabzonspor 110 golle karşılık verdi.
> Fenerbahçe, sahasında açık ara üstün
İki takım arasında Fenerbahçe'nin ev sahipliğinde yapılan toplam 66 resmi ve özel maçta Fenerbahçe'nin 29, Trabzonspor'un 13 galibiyeti bulunurken, taraflar 24 karşılaşmada eşitliği bozamadı. Bu müsabakalarda Fenerbahçe 96, Trabzonspor ise 66 gol attı.
> Son 3 lig maçını deplasman takımı 3-2 kazandı
İki takım arasında ligde oynanan son 3 maçı da deplasman ekipleri kazandı. 2023-2024 sezonunda Fenerbahçe iç sahadaki tek yenilgisini Trabzonspor'a karşı 3-2'lik sonuçla almıştı. Sarı-lacivertli takım, geçen sezonun ikinci yarısında ve bu sezonun ilk yarısında bordo-mavili rakibiyle deplasmanda karşılaştı. Fenerbahçe, her iki maçı da 3-2'lik skorla kazanmayı başardı.
MUHTEMEL 11'LER
FENERBAHÇE: Livakovic, Mert, Skriniar, Yusuf, Fred, Szymanski, Kostic, Oğuz, Tadic, En-Nesyri, Dzeko