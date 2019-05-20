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Süper Lig'de gelenek bozulmadı

AA

Spor Toto Süper Lig'de Fatih Terim yönetimindeki Galatasaray mutlu sona ulaşırken, şampiyonlukta yerli teknik direktör geleneği devam etti. Son 12 sezonda takımlar, yerli teknik direktörlerle mutlu sona ulaştı

Fatih Terim

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonlukta yerli teknik direktör geleneği bu sezon da bozulmadı. 

Süper Lig'de 2018-2019 sezonunda Galatasaray, dün sahasında Medipol Başakşehir'i 2-1 yenerek bitime bir hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.

Fatih Terim'in çalıştırdığı Galatasaray, ligde 22. kez mutlu sona ulaşırken, şampiyonlukta yerli teknik direktör geleneği de sürdü.

Ligde 2007-2008 sezonundan bu yana olduğu gibi yine bir yerli teknik adam, takımını şampiyonluğa taşıdı. Takımlar, son 12 sezonda yerli teknik direktörlerle şampiyonluk ipini göğüsledi.

ŞAMPİYONLUK YAŞAYAN SON TEKNİK ADAM

Ligde şampiyonluk yaşayan son yabancı teknik adam, 2006-2007 sezonunda Fenerbahçe ile mutlu sona ulaşan Brezilyalı Zico olmuştu.

Son 12 sezonda Galatasaray 6, Beşiktaş 3, Fenerbahçe 2, Bursaspor ise 1 kez şampiyonluk kupasını kazandı.

Bu süreçte Galatasaray, yerli teknik adamlar Fatih Terim ile 4, Cevat Güler ve Hamza Hamzaoğlu ile birer kez şampiyonluğa ulaştı. Terim, ligde üst üste 2, toplamda ise 8. kez şampiyonluk sevinci yaşadı.

Beşiktaş, Mustafa Denizli yönetiminde 1, Şenol Güneş ile de 2 kez ligi zirvede tamamladı. Fenerbahçe ise Ersun Yanal ve Aykut Kocaman yönetiminde şampiyonluk mücadelesinden zaferle ayrıldı.

SAĞLAM YÖNETİMİNDEKİ BURSASPOR'DAN TARİHİ ŞAMPİYONLUK

"Dört büyükler" dışında şampiyonluğa ulaşan tek takım olan Bursaspor, bu unvanı yerli teknik direktör yönetiminde elde etti.

Yeşil-beyazlı takım, Ertuğrul Sağlam idaresinde 2009-2010 sezonunda şampiyon olarak tarihe geçti.

TAKIMLARINI ŞAMPİYONLUĞA TAŞIYAN TEKNİK DİREKTÖRLER

Süper Lig'de son 12 sezonda takımlarını şampiyonluğa taşıyan teknik adamlar şunlar:

SezonTakımlarTeknik direktörler
2018-2019GalatasarayFatih Terim
2017-2018GalatasarayFatih Terim
2016-2017BeşiktaşŞenol Güneş
2015-2016BeşiktaşŞenol Güneş
2014-2015GalatasarayHamza Hamzaoğlu
2013-2014FenerbahçeErsun Yanal
2012-2013GalatasarayFatih Terim
2011-2012GalatasarayFatih Terim
2010-2011FenerbahçeAykut Kocaman
2009-2010BursasporErtuğrul Sağlam
2008-2009BeşiktaşMustafa Denizli
2007-2008GalatasarayCevat Güler
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