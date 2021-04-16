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HaberlerFutbolSüper LigGalatasaraySüper Lig'de Göztepe ile karşılaşacak Galatasaray İzmir'e geldi
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Galatasaray kafilesi İzmir'e ulaştı

Süper Lig'de yarın Göztepe'ye konuk olacak Galatasaray kafilesi İzmir'e ulaştı.

Süper Lig'de Göztepe ile karşılaşacak Galatasaray İzmir'e geldi

Adnan Menderes Havalimanı'na gelen sarı-kırmızılı takımı az sayıda taraftarı yalnız bırakmadı. Adana Demirspor'un eski sutopu oyuncularından İlhan Demirdal'ın cenazesi için Adana'ya giden teknik direktör Fatih Terim kafileyle İzmir'e gelmedi.

Sarı-kırmızılı kafile daha sonra konaklayacağı otele geçti.

Cezalı Ryan Babel ve Ryan Donk, sakatlıkları bulunan DeAndre Yedlin, Martin Linnes, Falcao ve Kovid-19 testi pozitif çıkan Mustafa Muhammed'in yer almadığı kadroda şu isimler yer aldı:

Fernando Muslera, Şener Özbayraklı, Taylan Antalyalı, Henry Onyekuru, Halil Dervişoğlu, Peter Etebo, Oğulcan Çağlayan, Kerem Aktürkoğlu, Ömer Bayram, Emre Akbaba, Emre Taşdemir, Christian Luyindama, Okan Kocuk, Marcelo Saracchi, Marcao Teixeira, James Ozornwafor, Emre Kılınç, Arda Turan, Gedson Fernandes, Sofiane Feghouli, Fatih Öztürk.

Gürsel Aksel Stadı'nda yarın saat 19.00'da oynanacak Göztepe-Galatasaray karşılaşmasında hakem Fırat Aydınus düdük çalacak.

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