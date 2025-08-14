Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Süper Lig'de haftanın hakemleri belli oldu! - Futbol Haberleri

        Süper Lig'de haftanın hakemleri belli oldu!

        Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında düdük çalacak hakemler açıklandı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.08.2025 - 12:05 Güncelleme: 14.08.2025 - 12:13
        ABONE OL
        ABONE OL
        Süper Lig'de haftanın hakemleri belli oldu!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında görev alacak hakemler belli oldu.

        Süper Lig'in 2. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler şöyle:

        Yarın:

        21.30 Galatasaray - Fatih Karagümrük: Ozan Ergün

        16 Ağustos Cumartesi:

        19.00 Kocaelispor - Samsunspor: Zorbay Küçük

        21.30 Corendon Alanyaspor - Çaykur Rizespor: Atilla Karaoğlan

        21.30 Göztepe - Fenerbahçe: Yasin Kol

        17 Ağustos Pazar:

        19.00 Gençlerbirliği - Antalyaspor: Oğuzhan Aksu

        19.00 Konyaspor - Gaziantep FK: Adnan Deniz Kayatepe

        21.30 Beşiktaş - Eyüpspor: Halil Umut Meler

        21.30 RAMS Başakşehir - Kayserispor: Kadir Sağlam

        18 Ağustos Pazartesi:

        21.30 Kasımpaşa - Trabzonspor: Cihan Aydın

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Karadeniz neden mutsuz? Bilim insanı Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu anlattı...
        Karadeniz neden mutsuz? Bilim insanı Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu anlattı...
        TCMB yeni enflasyon tahminlerini açıkladı
        TCMB yeni enflasyon tahminlerini açıkladı
        UKOME'den Martı'ya ret!
        UKOME'den Martı'ya ret!
        Kerem Aktürkoğlu'nun geliş tarihini duyurdular!
        Kerem Aktürkoğlu'nun geliş tarihini duyurdular!
        Dünyada şiddet tırmanıyor: Çatışmalar 70 yılın zirvesinde
        Dünyada şiddet tırmanıyor: Çatışmalar 70 yılın zirvesinde
        Yargıtay'dan emsal karar: Tazminat talebi ölümle düşmez
        Yargıtay'dan emsal karar: Tazminat talebi ölümle düşmez
        İki kentteki orman yangınında ikinci gün!
        İki kentteki orman yangınında ikinci gün!
        Fenerbahçe'den Ada çıkarması!
        Fenerbahçe'den Ada çıkarması!
        Mısır'dan İsrail'e "Hamas'sız Gazze" formülü
        Mısır'dan İsrail'e "Hamas'sız Gazze" formülü
        "Beni vurması için tetikçi arıyor"
        "Beni vurması için tetikçi arıyor"
        Hızı 70 km'yi bulacak... 11 kent için fırtına alarmı!
        Hızı 70 km'yi bulacak... 11 kent için fırtına alarmı!
        Beşiktaş play-off kapısında!
        Beşiktaş play-off kapısında!
        'Süper sahte' ekonomisinin önlenemez yükselişi
        'Süper sahte' ekonomisinin önlenemez yükselişi
        ABD Alaska'yı Rusya'dan nasıl satın aldı?
        ABD Alaska'yı Rusya'dan nasıl satın aldı?
        Bitcoin rekor tazeledi
        Bitcoin rekor tazeledi
        Trump "acil durum" ilan etti: Ulusal Muhafızlar konuşlanıyor
        Trump "acil durum" ilan etti: Ulusal Muhafızlar konuşlanıyor
        Üzerine çocuk düştü
        Üzerine çocuk düştü
        Belki de adını hiç duymadığınız 10 ülke!
        Belki de adını hiç duymadığınız 10 ülke!
        Ülke puanında son durum!
        Ülke puanında son durum!
        UEFA kulüpler sıralaması güncellendi!
        UEFA kulüpler sıralaması güncellendi!