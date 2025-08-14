Süper Lig'de haftanın hakemleri belli oldu!
Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında düdük çalacak hakemler açıklandı.
Süper Lig'in 2. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler şöyle:
Yarın:
21.30 Galatasaray - Fatih Karagümrük: Ozan Ergün
16 Ağustos Cumartesi:
19.00 Kocaelispor - Samsunspor: Zorbay Küçük
21.30 Corendon Alanyaspor - Çaykur Rizespor: Atilla Karaoğlan
21.30 Göztepe - Fenerbahçe: Yasin Kol
17 Ağustos Pazar:
19.00 Gençlerbirliği - Antalyaspor: Oğuzhan Aksu
19.00 Konyaspor - Gaziantep FK: Adnan Deniz Kayatepe
21.30 Beşiktaş - Eyüpspor: Halil Umut Meler
21.30 RAMS Başakşehir - Kayserispor: Kadir Sağlam
18 Ağustos Pazartesi:
21.30 Kasımpaşa - Trabzonspor: Cihan Aydın