        Süper Lig'de haftanın hakemleri belli oldu! - Futbol Haberleri

        Süper Lig'de haftanın hakemleri belli oldu!

        Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında düdük çalacak hakemler belli oldu.

        Giriş: 16.10.2025 - 12:05 Güncelleme: 16.10.2025 - 12:09
        Süper Lig'de haftanın hakemleri belli oldu!
        Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında yapılacak maçlarda düdük çalacak hakemler açıklandı.

        Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulundan (MHK) yapılan açıklamaya göre haftanın maçlarında düdük çalacak hakemler şöyle:

        18 Ekim Cumartesi:

        14.30 TÜMOSAN Konyaspor-Kocaelispor: Kadir Sağlam

        17.00 Beşiktaş-Gençlerbirliği: Oğuzhan Çakır

        17.00 Çaykur Rizespor-Trabzonspor: Halil Umut Meler

        20.00 RAMS Başakşehir-Galatasaray: Atilla Karaoğlan

        19 Ekim Pazar:

        14.30 Zecorner Kayserispor-Samsunspor: Ümit Öztürk

        17.00 Corendon Alanyaspor-Göztepe: Ali Yılmaz

        17.00 Gaziantep FK-Hesap.com Antalyaspor: Erdem Mertoğlu

        20.00 Fenerbahçe-Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük: Ali Şansalan

        20 Ekim Pazartesi:

        20.00 ikas Eyüpspor-Kasımpaşa: Cihan Aydın

