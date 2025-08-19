Süper Lig'de haftanın panoraması!

Trendyol Süper Lig'de 2025-2026 sezonunun ikinci haftası oynanan tek maçla sona erdi.

Haftanın kapanış maçında Trabzonspor, konuk olduğu Kasımpaşa'yı 1-0 mağlup etti.

Ligin ilk haftasında Avrupa müsabakaları nedeniyle maçları ertelenen Fenerbahçe, Beşiktaş ve RAMS Başakşehir sezonun ilk karşılaşmalarını oynadı.

Haftanın açılış mücadelesinde Galatasaray, konuk ettiği Fatih Karagümrük'ü 3-0 geçmeyi başardı.

Fenerbahçe deplasmanda Göztepe ile golsüz berabere kalırken, Beşiktaş evinde ikas Eyüpspor'u 2-1 mağlup etti. RAMS Başakşehir'de Zecorner Kayserispor ile 1-1 berabere kaldı.

ikas Eyüpspor'u deplasmanda 4-1 mağlup ederek ilk haftayı lider tamamlayan TÜMOSAN Konyaspor, 2. haftada da Gaziantep FK'yi 3-0 yendi ve liderliğini sürdürdü.

SONUÇLAR

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında yapılan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

Galatasaray-Fatih Karagümrük: 3-0

Kocaelispor-Samsunspor: 0-1

Corendon Alanyaspor-Çaykur Rizespor: 0-0

Göztepe-Fenerbahçe: 0-0

Gençlerbirliği-Hesap.com Antalyaspor: 0-1

TÜMOSAN Konyaspor-Gaziantep FK: 3-0

Beşiktaş-ikas Eyüpspor: 2-1

RAMS Başakşehir-Kayserispor: 1-1