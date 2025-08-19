Habertürk
        Süper Lig'de haftanın panoraması! - Futbol Haberleri

        Süper Lig'de haftanın panoraması!

        Trendyol Süper Lig'de sezonunu 2. haftası sona erdi. İşte genel görünüm...

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.08.2025 - 00:00 Güncelleme: 19.08.2025 - 00:02
        Süper Lig'de haftanın panoraması!
        Trendyol Süper Lig'de 2025-2026 sezonunun ikinci haftası oynanan tek maçla sona erdi.

        Haftanın kapanış maçında Trabzonspor, konuk olduğu Kasımpaşa'yı 1-0 mağlup etti.

        Ligin ilk haftasında Avrupa müsabakaları nedeniyle maçları ertelenen Fenerbahçe, Beşiktaş ve RAMS Başakşehir sezonun ilk karşılaşmalarını oynadı.

        Haftanın açılış mücadelesinde Galatasaray, konuk ettiği Fatih Karagümrük'ü 3-0 geçmeyi başardı.

        Fenerbahçe deplasmanda Göztepe ile golsüz berabere kalırken, Beşiktaş evinde ikas Eyüpspor'u 2-1 mağlup etti. RAMS Başakşehir'de Zecorner Kayserispor ile 1-1 berabere kaldı.

        ikas Eyüpspor'u deplasmanda 4-1 mağlup ederek ilk haftayı lider tamamlayan TÜMOSAN Konyaspor, 2. haftada da Gaziantep FK'yi 3-0 yendi ve liderliğini sürdürdü.

        SONUÇLAR

        Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında yapılan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

        Galatasaray-Fatih Karagümrük: 3-0

        Kocaelispor-Samsunspor: 0-1

        Corendon Alanyaspor-Çaykur Rizespor: 0-0

        Göztepe-Fenerbahçe: 0-0

        Gençlerbirliği-Hesap.com Antalyaspor: 0-1

        TÜMOSAN Konyaspor-Gaziantep FK: 3-0

        Beşiktaş-ikas Eyüpspor: 2-1

        RAMS Başakşehir-Kayserispor: 1-1

        Kasımpaşa-Trabzonspor: 0-1

        PUAN DURUMU

        Ligde 2. hafta müsabakalarının ardından oluşan puan durumu şöyle:

        O G B M A Y AV P
        1.TÜMOSAN KONYASPOR 2 2 0 0 7 1 6 6
        2.GALATASARAY 2 2 0 0 6 0 6 6
        3.HESAP.COM ANTALYASPOR 2 2 0 0 3 1 2 6
        4.SAMSUNSPOR 2 2 0 0 3 1 2 6
        5.TRABZONSPOR 2 2 0 0 2 0 2 6
        6.GÖZTEPE 2 1 1 0 3 0 3 4
        7.BEŞİKTAŞ 1 1 0 0 2 1 1 3
        8.RAMS BAŞAKŞEHİR FUTBOL KULÜBÜ 1 0 1 0 1 1 0 1
        9.ZECORNER KAYSERİSPOR 1 0 1 0 1 1 0 1
        10.CORENDON ALANYASPOR 1 0 1 0 0 0 0 1
        11.FENERBAHÇE 1 0 1 0 0 0 0 1
        12.ÇAYKUR RİZESPOR 2 0 1 1 0 3 -3 1
        13.GENÇLERBİRLİĞİ 2 0 0 2 1 3 -2 0
        14.KASIMPAŞA 2 0 0 2 1 3 -2 0
        15.KOCAELİSPOR 2 0 0 2 0 2 -2 0
        16.FATİH KARAGÜMRÜK 1 0 0 1 0 3 -3 0
        17.İKAS EYÜPSPOR 2 0 0 2 2 6 -4 0
        18.GAZİANTEP FK 2 0 0 2 0 6 -6 0

        3. HAFTA PROGRAMI

        Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında oynanacak karşılaşmaların programı şöyle:

        22 Ağustos Cuma:

        21.30 Fatih Karagümrük-Göztepe (Atatürk Olimpiyat)

        23 Ağustos Cumartesi:

        21.30 Gaziantep FK-Gençlerbirliği (Gaziantep)

        21.30 Fenerbahçe-Kocaelispor (Chobani)

        24 Ağustos Pazar:

        19.00 Trabzonspor-Hesap.com Antalyaspor (Papara Park)

        21.30 Kayserispor-Galatasaray (RHG Enertürk Enerji)

        25 Ağustos Pazartesi:

        21.30 ikas Eyüpspor-Corendon Alanyaspor (Pendik)

        Bu arada 3. haftadaki TÜMOSAN Konyaspor-Beşiktaş, Samsunspor-Kasımpaşa ve Çaykur Rizespor-RAMS Başakşehir maçları Avrupa kupaları nedeniyle ertelendi.

