Süper Lig'de harcama limitleri belli oldu!

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Kulüp Lisans Kurulu, 22 Haziran 2023 tarihli toplantısında 2023-2024 Sezonu Süper Lig Takım Harcama Limitleri'ni belirledi.

Süper Lig Takımlar* Takım Harcama Limiti ( TL) % 30 Sapma Dahil Takım Harcama Limiti ( TL) 1.GALATASARAY A.Ş. 1.481.993.670 1.926.591.771 2.FENERBAHÇE A.Ş. 1.477.590.736 1.920.867.957 3.BEŞİKTAŞ A.Ş. 824.736.642 1.072.157.634 4.ADANA DEMİRSPOR A.Ş. 290.190.379 377.247.493 5.MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK 334.277.929 434.561.308 6.TRABZONSPOR A.Ş. 992.606.654 1.290.388.651 7.VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK 136.154.052 177.000.267 8.ARABAM.COM KONYASPOR 319.166.302 414.916.193 9.YUKATEL KAYSERİSPOR 242.722.140 315.538.782 10.KASIMPAŞA A.Ş. 117.584.111 152.859.344 11.MKE ANKARAGÜCÜ 395.788.473 514.525.015 12.İSTANBULSPOR A.Ş. 147.927.800 192.306.141 13.FRAPORT TAV ANTALYASPOR 124.888.940 162.355.622 14.DEMİR GRUP SİVASSPOR 156.174.521 203.026.877 15.CORENDON ALANYASPOR 248.392.838 322.910.690 16.GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. 260.500.613 338.650.796 17.ATAKAŞ HATAYSPOR 332.867.347 432.727.551 18.YILPORT SAMSUNSPOR 196.489.513 255.436.367 19.ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. 196.489.513 255.436.367 20.PENDİKSPOR FUTBOL A.Ş. 196.489.513 255.436.367

TFF'den yapılan açıklamada şu ifadelere de yer verildi:

Kulüp Lisans ve Finansal Sürdürülebilirlik Talimatının EK XIII F Maddesinde belirtildiği üzere, T sezonunda Süper Lig'de yer almamış kulüplerin profesyonel futbol takımı harcama limitleri T sezonunu Süper Lig'i 7-15 sıralarında tamamlamış kulüpler için T+1 sezonu için onaylanan Takım Harcama Limitlerinin (harcama tutarı en yüksek ve en düşük takım dahil edilmeyerek) ortalaması alınacaktır.

Kulüp Lisans ve Finansal Sürdürülebilirlik Talimatının EK XIII G Maddesinde belirtildiği üzere, kulüpler için belirlenen takım harcama limitleri belirtilen gerekçelerle ve usullerle, 15 Aralık tarihine kadar yapılacak başvurular ve her iki transfer ve tescil döneminin son günü en geç saat 18:00'e kadar yapılacak başvurular üzerine Kulüp Lisans Kurulu tarafından artırılabilir.

**Sıralama, 2022-2023 Sezonu Süper Lig sezon sonu puan durumuna göre düzenlenmiştir.