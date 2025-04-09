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        Süper Lig'de ikinci devrenin lideri Fenerbahçe!

        Süper Lig'de ligin ikinci devresinde 10 maça çıkan Fenerbahçe, şampiyonluk mücadelesi verdiği Galatasaray'dan 5 puan fazla topladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.04.2025 - 16:23 Güncelleme: 09.04.2025 - 16:23
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        Ligde ikinci devrenin lideri Fenerbahçe!
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        Trendyol Süper Lig'de ligin ikinci devresinde 10 maça çıkan Fenerbahçe, şampiyonluk mücadelesi verdiği Galatasaray'dan 5 puan fazla topladı.

        İlk devreyi 50 puanla en yakın rakibi Fenerbahçe'nin 8 puan önünde lider tamamlayan Galatasaray, ikinci devrenin 11 haftalık periyodunda 21 puanda kaldı. Takipçisi Fenerbahçe ise geride kalan 11 haftada 26 puana ulaştı ve sarı-kırmızılı rakibiyle puan farkını 3'e indirdi.

        Ligin ikinci devresinde en fazla puan toplayan Fenerbahçe ve Galatasaray'ı on sekizer puanla Beşiktaş, Kasımpaşa, Sipay Bodrum FK ve Onvo Antalyaspor ile on yedişer puana ulaşan Bellona Kayserispor ve İkas Eyüpspor takip etti.

        Ligden düşmesi kesinleşen Adana Demirspor bu periyotta sadece 2 puan topladı. Adana Demirspor'u en az puan alabilen ekipler içinde Göztepe (8), Corendon Alanyaspor (9), Atakaş Hatayspor ile Çaykur Rizespor (10) izliyor.

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        GÖZTEPE İLK YARIDAKİNDEN ÇOK FARKLI

        Ligin ikinci devresinde Adana Demirspor'dan sonra en az puan toplayan ekip konumundaki Göztepe, ilk yarıyı 31 puanla 4. sırada tamamlamasına rağmen ikinci devrede bu görüntüsünden uzak bir tablo çizdi. Ligin ikinci yarısına Onvo Antalyaspor galibiyetiyle başlayan Göztepe, daha sonra galip gelemediği 9 maçta 5 beraberlik ve 4 yenilgi yaşadı.

        İlk yarının başarılı ekiplerinden Reeder Samsunspor, ikinci devrede 15 puan toplamasına rağmen son 6 haftada sadece 1 galibiyet alabildi.

        TEKNİK DİREKTÖR DEĞİŞİKLİKLERİ

        Sezon içinde teknik direktör değişikliğine giden ekiplerden Bellona Kayserispor, Sergey Jakirovic yönetiminde; Onvo Antalyaspor, Emre Belözoğlu ile; Sipay Bodrum FK ise teknik direktörü Jose Morais ile başarılı sonuçlar aldı. İkinci devrede Onvo Antalyaspor ile Sipay Bodrum FK on sekizer, Bellona Kayserispor ise 17 puan topladı.

        Beşiktaş, teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde Gaziantep FK ve TÜMOSAN Konyaspor mağlubiyetlerine rağmen ikinci yarıda 18 puana ulaştı.

        GALİBİYETSİZ HAFTALAR

        Ligden düşmesi kesinleşen Adana Demirspor, halen devam eden 12 maçlık serinin yanı sıra daha önce 14 maç üst üste kazanamadı. Atakaş Hatayspor biri 11, biri 10 maçlık olmak üzere iki kez uzun süre galibiyet alamadı.

        Göztepe de 9 haftadır galibiyet alamıyor.

        İkinci yarının puan durumu

        Takımlar O G B M A Y Av. P
        1.Fenerbahçe 10 8 2 0 26 8 18 26
        2.Galatasaray 10 6 3 1 18 8 10 21
        3.Beşiktaş 10 5 3 2 14 8 6 18
        4.Kasımpaşa 11 5 3 3 26 23 3 18
        5.Sipay Bodrum FK 11 5 3 3 9 8 1 18
        6.Onvo Antalyaspor 11 5 3 3 13 16 -3 18
        7.Bellona Kayserispor 10 5 2 3 17 12 5 17
        8.İkas Eyüpspor 11 5 2 4 13 13 0 17
        9.RAMS Başakşehir FK 10 5 1 4 16 13 3 16
        10.Reeder Samsunspor 11 4 3 4 13 16 -3 15
        11.Trabzonspor 10 4 2 4 15 12 3 14
        12.Gaziantep FK 10 4 2 4 12 11 1 14
        13.TÜMOSAN Konyaspor 11 4 2 5 13 13 0 14
        14.Net Global Sivasspor 11 3 2 6 18 19 -1 11
        15.Çaykur Rizespor 10 3 1 6 16 20 -4 10
        16.Atakaş Hatayspor 10 3 1 6 13 21 -8 10
        17.Corendon Alanyaspor 11 3 0 8 13 22 -9 9
        18.Göztepe 10 1 5 4 9 13 -4 8
        19.Adana Demirspor 10 0 2 8 11 29 -18 2
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