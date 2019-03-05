Spor Toto Süper Lig'de 24. hafta mücadelelerinin 8'inde ilk golü atan takımlar üstünlüklerini koruyamadı.
Süper Lig'de 24. haftaya kadar toplam 67 müsabakada ilk golü atan takımlar üstünlüklerini sürdüremedi. Bu maçların 19'unda 1-0 üstünlük kuran takımlar sahadan mağlubiyetle ayrılırken, diğer 48 maç ise berabere tamamlandı.
24. HAFTADA 8 MÜSABAKADA İLK GOL TAKIMLARA YARAMADI
Dün tamamlanan 24. hafta karşılaşmalarının 8'inde, öne geçen takımlar puan kaybı yaşadı. Bu maçlardan 4'ünde yenik duruma düşenler sahadan galibiyetle ayrılırken, 4 müsabaka ise berabere sonuçlandı.
Ligde daha önce en fazla, 1. haftada 3 takım maçlarda geriye düşmesine rağmen sahadan galibiyetle ayrılmıştı.
Haftanın açılış maçında MKE Ankaragücü, Antalyaspor deplasmanında 1-0 geriye düşmesine rağmen 2-1 üstünlük kurduğu müsabakada rakibinin 2-2 eşitliği yakalamasına engel olamadı. Sarı-lacivertli ekip, daha sonra bulduğu gollerle sahadan 4-2 galip ayrıldı.
Oldukça çekişmeli geçen müsabakada Demir Grup Sivasspor, Bursaspor karşısında 1-0 öne geçtiği müsabakada 2-1 geriye düşmesine rağmen 89. dakikada 2-2 eşitliği yakaladı. Alt sıralardan uzaklaşma mücadelesi veren Bursaspor, 90+6. dakikada bulduğu golle kritik bir 3 puanın hanesine yazdırdı.
Geçen hafta derbi maçta Beşiktaş karşısında 3-0 geriye düştüğü müsabakada skoru 3-3'e getirme başarısı gösteren Fenerbahçe, bu hafta Çaykur Rizespor karşısında geriye düşmesine rağmen maçı çevirdi. Henüz 4. dakikada 1-0 geriye düşen sarı-lacivertli ekip, ilk yarıyı 2-1 önde tamamladı. İkinci yarıda Dario Melnjak'ın golüne engel olamayan Fenerbahçe 84. dakikada Victor Moses'ın penaltıdan attığı golle rakibini 3-2 mağlup etti.
Dünkü karşılaşmada ise ligin son sırasında yer alan Akhisarspor, Aytemiz Alanyaspor karşısında kaleci Milan Lukac'ın kendi kalesine attığı golle 1-0 geriye düşmesine rağmen Zeki Yavru (2) ve Bilal Kısa'nın golleriyle rakibine 3-1 üstünlük kurdu.
Atiker Konyaspor-Göztepe ve Büyükşehir Belediye Erzurumspor- Galatasaray maçlarında ev sahibi ekipler, İstikbal Mobilya Kayserispor-Beşiktaş ve Kasımpaşa-Trabzonspor müsabakalarında ise deplasman temsilcileri öne geçmelerine rağmen müsabakalar beraberlikle sonuçlandı.
GALİBİYETİ KAPANLAR
Ligde şimdiye kadar 19 maçta kalelerinde ilk golü görmelerine rağmen 13 ekip, müsabakaları galip tamamladı.
Antalyaspor ve Galatasaray'ın üçer kez, Bursaspor ve Fenerbahçe'nin ikişer, Akhisarspor, Beşiktaş,
Çaykur Rizespor,
Demir Grup Sivasspor,
Evkur Yeni Malatyaspor,
Kasımpaşa,
Kayserispor,
MKE Ankaragücü ile Trabzonspor ise birer kez mağlup duruma düştükleri maçlardan galibiyetle ayrıldı.
MÜSABAKALAR
Ligde şimdiye kadar ilk golü kalelerinde gördükleri müsabakaları çeviren ekiplerin karşılaşmaları şöyle:
|Hafta
|Karşılaşma
|Skor
|1
|Fenerbahçe-Bursaspor
|2-1
|1
|MKE Ankaragücü-Galatasaray
|1-3
|1
|Çaykur Rizespor-Kasımpaşa
|2-3
|2
|Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Beşiktaş
|1-3
|4
|Antalyaspor-Çaykur Rizespor
|2-1
|4
|Fenerbahçe-İstikbal Mobilya Kayserispor
|2-3
|6
|Antalyaspor-Demir Grup Sivasspor
|2-1
|7
|Trabzonspor-Kasımpaşa
|4-2
|11
|Kasımpaşa-Antalyaspor
|1-2
|12
|Beşiktaş-Demir Grup Sivasspor
|1-2
|13
|Akhisarspor-Bursaspor
|2-4
|15
|Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Evkur Yeni Malatyaspor
|1-3
|17
|Galatasaray-Demir Grup Sivasspor
|4-2
|19
|Çaykur Rizespor-Akhisarspor
|3-1
|22
|Kasımpaşa-Galatasaray
|1-4
|24
|Antalyaspor-MKE Ankaragücü
|2-4
|24
|Bursaspor-Demir Grup Sivasspor
|3-2
|24
|Fenerbahçe-Çaykur Rizespor
|3-2
|24
|Akhisarspor-Aytemiz Alanyaspor
|3-1
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