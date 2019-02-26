Süper Lig'in 23. haftasında son bölümüne 1-1 eşitlikle girilen MKE Ankaragücü-Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçında ev sahibi ekip, Dever Akeem Orgill'in 90+3. dakikada attığı golle 3 puanı hanesine yazdırdı.
Galatasaray'da ise Konstantinos Mitroglou, golsüz devam eden Akhisarspor karşılaşmasının 90+4. dakikasında rakip fileleri havalandırarak, takımının sahadan galibiyetle ayrılmasını sağladı.
Bu isimlerin dışında Çaykur Rizespor'da Nguimbe Prejuce Nakoulma ile Vedat Muriç, Medipol Başakşehir'de de Demba Ba, uzatma bölümünde attıkları gollerle takımlarının farkı artırmasına yardım etti.
Ligde 23. haftaya kadarki süreçte 29 gol 90. dakikadan sonra atıldı. Uzatma bölümlerinde 5 kez ağların havalandırıldığı 23. hafta ise ilave sürede en fazla gol kaydedilen periyot olarak kayıtlara geçti.
10 GOL PUAN KAZANDIRDI
Süper Lig'de şimdiye kadar uzatma bölümlerinde kaydedilen 29 golden 10'u, müsabakaların sonuçlarını etkiledi.
Uzatma bölümlerinde atılan gollerle Kasımpaşa'nın 4 puan kazandığı ligde, Akhisarspor, Antalyaspor, Galatasaray ve MKE Ankaragücü ikişer, Atiker Konyaspor, Beşiktaş ve Büyükşehir Belediye Erzurumspor ise birer puan elde etti.
UZATMA BÖLÜMÜNDEKİ GOLLER
Süper Lig'de Aytemiz Alanyaspor ile Fenerbahçe, uzatma bölümlerinde gol sevinci yaşayamadı. Atiker Konyaspor ise 89. dakikadan sonra kalesini gole kapattı.
Akhisarspor, Kasımpaşa,
Medipol Başakşehir ve Trabzonspor'un üçer gol ürettiği uzatma bölümlerinde, Antalyaspor,
Atiker Konyaspor,
Çaykur Rizespor,
Galatasaray ve MKE Ankaragücü ikişer, Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Beşiktaş,
Bursaspor,
Demir Grup Sivasspor,
Evkur Yeni Malatyaspor,
Göztepe ve İstikbal Mobilya Kayserispor ise birer gol kaydetti.
Çaykur Rizespor uzatma bölümlerinde kalesinde dört gol görürken, Akhisarspor ile Büyükşehir Belediye Erzurumspor üçer, Bursaspor, Demir Grup Sivasspor, Evkur Yeni Malatyaspor, Fenerbahçe ve Trabzonspor ikişer, Antalyaspor, Aytemiz Alanyaspor, Beşiktaş, Galatasaray, Göztepe, Kasımpaşa, İstikbal Mobilya Kayserispor, Medipol Başakşehir ve MKE Ankaragücü ise birer gol yedi.
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