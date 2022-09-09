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Süper Lig'de transferin en pahalı futbolcuları

Spor Toto Süper Lig'de 2022-2023 sezonu birinci transfer ve tescil döneminin en fazla bonservis bedeli ödenen futbolcuları, Lucas Torreira (Galatasaray), Yusuf Demir (Galatasaray) ve Gedson Fernandes (Beşiktaş) oldu. Öte yandan Türk kulüpleri, yaz transfer döneminde futbolcu satışından elde ettikleri gelirle de dikkat çekti. İşte detaylar

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  • Süper Lig'de transferin en pahalı futbolcuları

    Galatasaray, İngiltere Premier Lig temsilcisi Arsenal'den kadrosuna kattığı Uruguaylı futbolcu Lucas Torreira için 6 milyona Euro bonservis bedeli ödeyecek. Sarı-kırmızılı kulüple 4 yıllık sözleşmeye imza atan 26 yaşındaki orta saha oyuncusu, sezon başına net 2 milyon 750 bin Euro kazanacak.
  • Süper Lig'de transferin en pahalı futbolcuları

    Sarı-kırmızılılar, Avusturya ekibi Rapid Wien'de forma giyen 19 yaşındaki futbolcu Yusuf Demir'i de 6 milyon Euro karşılığında renklerine bağladı.
  • Süper Lig'de transferin en pahalı futbolcuları

    Beşiktaş ise geride kalan sezonun devre arasında Benfica ile transferi için anlaştığı ancak sözleşmesi 1 Temmuz'dan itibaren devreye giren Gedson Fernandes için Portekiz Kulübüne 6 milyon Euro bonservis ödemesi yapacak.
  • Süper Lig'de transferin en pahalı futbolcuları

    Yaz transfer döneminde bu 3 ismin ardından en yüksek bonservis bedeline sahip futbolcu, Fenerbahçe'nin Fransa temsilcisi Olimpik Marsilya'dan renklerine bağladığı Luan Peres oldu. Sarı-lacivertli kulübün kasasından 28 yaşındaki savunma oyuncusu için 5 milyon 225 bin Euro çıkacak.
  • Süper Lig'de transferin en pahalı futbolcuları

    Fenerbahçe, bu futbolcunun yanı sıra İtalya'nın Cagliari takımından kadrosuna dahil ettiği Joao Pedro için ise bonservis bedeli olarak 4 milyon 680 bin Euro ödeyecek.
  • Süper Lig'de transferin en pahalı futbolcuları

    Süper Lig'in son şampiyonu Trabzonspor, yeni sezon öncesi en pahalı transferini Mısırlı futbolcu Trezeguet'yi renklerine bağlayarak gerçekleştirdi. Bordo-mavili ekip, Anthony Nwakaeme'nin yerine transfer ettiği 27 yaşındaki kanat oyuncusu için İngiltere Premier Lig temsilcisi Aston Villa'ya 4 milyon Euro ödeme yapacak.
  • Süper Lig'de transferin en pahalı futbolcuları

    Trabzonspor, Trezeguet'nin yanı sıra Kasımpaşa'dan milli futbolcu Evren Eren Elmalı'yı 3,6 milyon Euro karşılığında kadrosu kattı.
  • Süper Lig'de transferin en pahalı futbolcuları

    Birinci transfer ve tescil döneminde Fenerbahçe, Michy Batshuayi için 3,5 milyon Euro, Beşiktaş ise Jackson Muleka için 3 milyon 350 bin Euro bonservis bedeli verecek.
  • Süper Lig'de transferin en pahalı futbolcuları

    Bu sezon birinci transfer ve tescil döneminde en yüksek bedelli futbolcu satışını Fenerbahçe gerçekleştirdi. Sarı-lacivertlilerin Güney Koreli stoperi Kim Min-jae, 18 milyon 50 bin Euro karşılığında İtalya ekibi Napoli'ye transfer oldu.
  • Süper Lig'de transferin en pahalı futbolcuları

    Galatasaray, İspanya temsilcisi Sevilla'ya transfer olan Brezilyalı oyuncu Marcao'dan 12 milyon Euro, Trabzonspor ise Hollanda ekibi Ajax'ın yolunu tutan genç futbolcu Ahmetcan Kaplan'ın transferinden 9,5 milyon Euroyu kasasına koydu.
  • Süper Lig'de transferin en pahalı futbolcuları

    Beşiktaş ise Türk futbolcular Rıdvan Yılmaz ile Emirhan İlkhan'ın satışından toplam 8,5 milyon Euro gelir elde etti. 
  • Süper Lig'de transferin en pahalı futbolcuları

    Rıdvan Yılmaz, 4 milyon Euro karşılığında İskoçya'nın Rangers takımına, Emirhan İlkhan ise 4,5 milyon Euroya İtalya ekibi Torino'ya transfer oldu.

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