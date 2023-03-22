Lige hızlı başlayan ardında da bir düşüş yaşayan Fenerbahçe, Galatasaray'ın puan kaybı sonrasında zirveye biraz daha yaklaştı. Alanyaspor deplasmanında kazanarak puanını 54 yapan ve milli araya moralli giren Fenerbahçe ise milli ara sonrası 27. haftada sahasında Beşiktaş ile karşı karşıya gelecek. Fenerbahçe'nin ligdeki diğer maçları şu şekilde;