Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Süper Lig'de zirvedeki takımların kalan maçları!

Spor Toto Süper Lig'de 26. hafta geride kalırken, EURO 2024 Avrupa Şampiyonası için milli araya girildi. Galatasaray 60 puanla liderliğini sürdürürken Fenerbahçe ise 1 eksik maçla ezeli rakibinin 6 puan gerisinde. 25 maçta 49 puan toplayan Beşiktaş ise ligde 3. sırada yer alıyor. İşte Süpe Lig'de zirvedeki ekiplerin kalan maçları ve fikstürü...

ABONE OL
HABERTURK.COM
  • Süper Lig'de zirvedeki takımların kalan maçları!

    Süper Lig'de yakaladığı 14 maçlık tarihi serisi Konyaspor maçında son bulan Galatasaray 27. haftada kendi evinde Adana Demirspor ile karşılaşacak. 60 puanla zirvede bulunan Sarı-kırmızılıların kalana maçları ise şu şekilde;
  • Süper Lig'de zirvedeki takımların kalan maçları!

    GALATASARAY'IN FİKSTÜRÜ

    28. hafta: BAY

    29. hafta: Galatasaray - Kayserispor

    30. hafta: Alanyaspor - Galatasaray

    31. hafta Galatasaray - Fatih Karagümrük

    32. hafta: Beşiktaş - Galatasaray

    33. hafta: Galatasaray - Başakşehir

    34. hafta: İstanbulspor - Galatasaray

    35. hafta Galatasaray - Sivasspor

    36. hafta: MKE Ankaragücü - Galatasaray

    37. hafta: Galatasaray - Fenerbahçe

    38. hafta: Hatayspor - Galatasaray
  • Süper Lig'de zirvedeki takımların kalan maçları!

    Lige hızlı başlayan ardında da bir düşüş yaşayan Fenerbahçe, Galatasaray'ın puan kaybı sonrasında zirveye biraz daha yaklaştı. Alanyaspor deplasmanında kazanarak puanını 54 yapan ve milli araya moralli giren Fenerbahçe ise milli ara sonrası 27. haftada sahasında Beşiktaş ile karşı karşıya gelecek. Fenerbahçe'nin ligdeki diğer maçları şu şekilde; 
  • Süper Lig'de zirvedeki takımların kalan maçları!

    FENERBAHÇE'NİN FİKSTÜRÜ

    28. hafta: Fatih Karagümrük - Fenerbahçe

    29. hafta: Fenerbahçe - MKE Ankaragücü

    30. hafta: Başakşehir - Fenerbahçe

    31. hafta Fenerbahçe - İstanbulspor

    32. hafta Sivasspor - Fenerbahçe

    33. hafta Giresunspor - Fenerbahçe

    34. hafta Fenerbahçe - Trabzonspor

    35. hafta Hatayspor - Fenerbahçe

    36. hafta Fenerbahçe - Antalyaspor

    37. hafta Galatasaray - Fenerbahçe

    38. hafta Fenerbahçe - Gaziantep FK
  • Süper Lig'de zirvedeki takımların kalan maçları!

    Şenol Güneş'in takımın başına gelmesinin ardından yükselen bir form grafiği çizen Beşiktaş, milli ara öncesi son 3 maçını kazandı ve puanını 49 yaptı. Şenol Güneş'in ekibinin kalan maçları şu şekilde;
  • Süper Lig'de zirvedeki takımların kalan maçları!

    BEŞİKTAŞ'IN MAÇLARI

    28. hafta Beşiktaş - Giresunspor

    29. hafta Trabzonspor - Beşiktaş

    30. hafta Beşiktaş - Hatayspor

    31. hafta Ümraniyespor - Beşiktaş

    32. hafta Beşiktaş - Galatasaray

    33. hafta Antalyaspor - Beşiktaş

    34. hafta Beşiktaş - Gaziantep FK

    35. hafta Adana Demirspor - Beşiktaş

    36. hafta BAY

    37. hafta Kasımpaşa - Beşiktaş

    38. hafta Beşiktaş - Konyaspor

Sayfa Yükleniyor..

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.