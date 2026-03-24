        Süper Lig'deki 4 kulüp, PFDK'ya sevk edildi - Trabzonspor Haberleri

        Süper Lig'deki 4 kulüp, PFDK'ya sevk edildi

        Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Süper Lig'den 4 kulübü Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk etti.

        Giriş: 24.03.2026 - 22:49
        Süper Lig'deki 4 kulüp, PFDK'ya sevk edildi!

        Süper Lig'de mücadele eden 4 kulüp, çeşitli gerekçelerle PFDK'ya sevk edildi.

        TFF'nin internet sitesinde yer alan açıklamaya göre müşavirlik, Trabzonspor, Kayserispor, Beşiktaş ve Kasımpaşa'yı çeşitli sebeplerle PFDK'ye gönderdi.

        Hukuk müşavirliği, kulüplerin yanı sıra Fatih Karagümrük oyuncusu Kranevitter'i kural dışı hareketi, Konyaspor idarecisi Hüseyin Bilgin'i tedbire uymaması ve Kayserispor antrenörü Muhammed Türkmen'i sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle disipline sevk etti.

        Müşavirlik, Trendyol Süper Lig kulüplerinin yanı sıra Trendyol 1. Lig'den Serikspor, Sakaryaspor, Vanspor FK, Amed Sportif Faaliyetler ve Esenler Erokspor'u da farklı sebeplerden disiplin kuruluna gönderdi.

        Hukuk müşavirliği ayrıca Bodrum FK oyuncusu Mustafa Erdilman'ı da kural dışı hareketi nedeniyle PFDK'ye sevk etti.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Karabük'te el freni çekilmeyen araç kaza yaptı! 1 ölü, 3 yaralı

        Karabük'ün Eskipazar ilçesinde bir akaryakıt istasyonunda el freni çekilmeyen otomobil, kendiliğinden hareket edip ana yola çıkınca başka bir otomobil ile çarpıştı. Kazada, hareket eden otomobili durdurmak amacıyla içine binen sürücü Ünal Özdemir hayatını kaybederken, 3 kişi de yaralandı. Kaza anı g...
        Donald Trump: Doğru insanlarla konuşuyoruz
        Donald Trump: Doğru insanlarla konuşuyoruz
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Futbolcu cinayetinde yeni görüntüler
        Futbolcu cinayetinde yeni görüntüler
        İran’dan Türkiye’ye gaz kesildi iddiası! Bakan Bayraktar'dan açıklama
        İran’dan Türkiye’ye gaz kesildi iddiası! Bakan Bayraktar'dan açıklama
        Otopark tartışması kanlı bitti
        Otopark tartışması kanlı bitti
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        ABD basını: Hava indirme seçeneği masada
        ABD basını: Hava indirme seçeneği masada
        Beşiktaş’ın Asllani planı
        Beşiktaş’ın Asllani planı
        İran'da tartışmaların gündemindeki isim
        İran'da tartışmaların gündemindeki isim
        İran Savaşı'nın İsrail'e getirdiği 'felaket'
        İran Savaşı'nın İsrail'e getirdiği 'felaket'
        Olaylı maçla ilgili karar çıktı!
        Olaylı maçla ilgili karar çıktı!
        Erol Köse son yolculuğuna uğurlandı
        Erol Köse son yolculuğuna uğurlandı
        WSJ: Körfez İran'a saldırılara dahil olmanın eşiğinde
        WSJ: Körfez İran'a saldırılara dahil olmanın eşiğinde
        Aleyna, sevgilisi Alaattin Kadayıfçıoğlu ve türkücü İzzet Yıldızhan... 7 tutuklama! Aleyna her şeyi anlattı!
        Aleyna, sevgilisi Alaattin Kadayıfçıoğlu ve türkücü İzzet Yıldızhan... 7 tutuklama! Aleyna her şeyi anlattı!
        Hürmüz'e alternatif rota
        Hürmüz'e alternatif rota
        İlber Ortaylı'nın ailesinden açıklama
        İlber Ortaylı'nın ailesinden açıklama
        Seda Sayan'dan Erol Köse açıklaması
        Seda Sayan'dan Erol Köse açıklaması
        Kafaları karıştıran hamle
        Kafaları karıştıran hamle
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        "Beşiktaş'ın mağduriyeti olacak, gereğini yapacağız"
        "Beşiktaş'ın mağduriyeti olacak, gereğini yapacağız"