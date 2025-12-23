Habertürk
        Süper Lig'den 7 kulüp PFDK'ya sevk edildi - Futbol Haberleri

        Süper Lig'den 7 kulüp PFDK'ya sevk edildi

        Süper Lig'den 7 kulübü Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edildi.

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.12.2025 - 23:45 Güncelleme: 23.12.2025 - 23:45
        Süper Lig'den 7 kulüp PFDK'ya sevk edildi
        Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Trendyol Süper Lig'den 7 kulübü Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk etti.

        TFF'den yapılan açıklamaya göre Süper Lig'in 17. haftasında yapılan ihlallerden dolayı sevkler gerçekleştirildi.

        Galatasaray, çirkin ve kötü tezahürat ile talimatlara aykırı hareket; Trabzonspor, çirkin ve kötü tezahürat ile saha olayları; Beşiktaş, Fenerbahçe, Göztepe, Kasımpaşa ve Zecorner Kayserispor ise çirkin ve kötü tezahürat gerekçelerinden dolayı PFDK'ye gönderildi.

        RAMS Başakşehir müsabakasında kırmızı kart gören Gaziantep FK futbolcusu Kevin Rodrigues de hakaret nedeniyle disipline sevk edildi.

