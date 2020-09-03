TFF'nin internet sitesinden yapılan açıklamaya göre Fenerbahçe, Fatih Karagümrük, Alanyaspor, Galatasaray, Gaziantep FK, MKE Ankaragücü ve Fraport TAV Antalyaspor kulüpleri, talimatlara aykırı hareketleri nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. Maddesi ile Özel Müsabaka ve Turnuva Talimatı'nın 6. Maddesi uyarınca PFDK'ya sevk edildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
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